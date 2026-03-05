Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea - Antena Sport

Închide meniul
Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea

Home | Fotbal | Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea

Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea

Dan Roșu Publicat: 5 martie 2026, 8:43

Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea

Virgil Ghiţă, în timpul unui meci - Profimedia Images

Virgil Ghiţă (27 de ani) este aproape de transferul carierei. Aflat la Hannover, în Zweite Bundesliga, fundaşul cotat la 2 milioane de euro poate ajunge în Major League Soccer.

Cumpărat de germani pentru 700.000 de euro de la Cracovia, internaţionalul român va fi urmărit la următorul meci al lui Hannover de către o delegaţie trimisă de cei de la Sporting Kansas City.

Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro

Conform fanatik.ro, americanii au pregătit aproximativ 3 milioane de euro pentru transferul eroului României din meciul cu Austria. Mai mult, acesta va avea şi un salariu foarte bun de 100.000 de dolari pe lună.

Negocierile dintre americani şi nemţi sunt avansate, iar Sporting Kansas City vrea să îl aducă pe Ghiţă în Statele Unite la vară, chiar înaintea World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Sporting Kansas City este pe ultimul loc în Conferinţa de Vest, după ce a debutat cu un singur egal obţinut din primele două etape. Lotul echipei se ridică la o valoare totală de 25 de milioane de euro, cel mai bine cotat jucător fiind Dejan Joveljic (6 milioane de euro).

Ghiţă visează la World Cup 2026

Virgil Ghiţă a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. “Eroul” naţionalei din victoria cu Austria (1-0) a transmis că “tricolorii” vor să-şi cumpere bilete pentru America la vară.

România se va duela cu Turcia la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00. Partida “de foc” se va disputa pe stadionul celor de la Beşiktaş, iar dacă se va impune, naţionala lui Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Bosnia, în finala play-off-ului.

“Să fim mai motivați decât am fost până acum. Cu siguranță vom da mai mult și vom arăta mult mai bine. Trebuie să avem încredere în noi pentru că suntem jucători foarte buni și trebuie să arătăm ce știm. Ne gândim, sperăm, ne facem vise să ne luăm la vară bilete spre America, nu în alte vacanțe, să zic așa. Ar fi un vis împlinit.

Ar putea să ne impresioneze, cred (n.r. atmosfera din tribune). Suntem profesioniști. Cred că fiecare dintre noi care suntem la națională am jucat cu cel puțin 50 de mii de spectatori o dată în tribune. Deci, cred că ar trebui să fim obișnuiți, ar trebui să nu ne pese de atmosfera din tribune”, a declarat Virgil Ghiţă, cu două luni în urmă.

 

