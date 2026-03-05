Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea - Antena Sport

Virgil Ghiţă (27 de ani) este aproape de transferul carierei. Aflat la Hannover, în Zweite Bundesliga, fundaşul cotat la 2 milioane de euro poate ajunge în Major League Soccer.

Cumpărat de germani pentru 700.000 de euro de la Cracovia, internaţionalul român va fi urmărit la următorul meci al lui Hannover de către o delegaţie trimisă de cei de la Sporting Kansas City.

Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro

Conform fanatik.ro, americanii au pregătit aproximativ 3 milioane de euro pentru transferul eroului României din meciul cu Austria. Mai mult, acesta va avea şi un salariu foarte bun de 100.000 de dolari pe lună.

Negocierile dintre americani şi nemţi sunt avansate, iar Sporting Kansas City vrea să îl aducă pe Ghiţă în Statele Unite la vară, chiar înaintea World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Sporting Kansas City este pe ultimul loc în Conferinţa de Vest, după ce a debutat cu un singur egal obţinut din primele două etape. Lotul echipei se ridică la o valoare totală de 25 de milioane de euro, cel mai bine cotat jucător fiind Dejan Joveljic (6 milioane de euro).