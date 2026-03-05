Gigi Becali transferă "patru titulari"! A făcut primul "11" la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! - Antena Sport

Cum actuala ediţie de campionat este compromisă pentru FCSB, Gigi Becali îşi face deja planuri pentru următorul sezon. Latifundiarul face un anunţ important pentru Ştefan Târnovanu: se va întoarce în poartă! Totodată, Gigi Becali a creionat primul “11” pentru viitorul sezon, din care vor face parte patru noi transferuri.

Târnovanu, Andre Duarte, Bîrligea, Tănase, Olaru, Cisotti, David Miculescu sunt jucătorii care au locul asigurat şi în viitorul sezon, potrivit lui Gigi Becali.

“Fundaș central care mă încântă, și aici e meritul lui Meme. Să îi dăm și o caldă, că după se răcește prea tare, i-am dat prea multe reci. Ca să îi dam una caldă, l-a adus pe Andre Duarte. Târnovanu, Andre Duarte, Bîrligea, Tănase, Olaru, Cisotti, David Miculescu. Șapte, mai trebuie încă patru. Păi Târnovanu în poartă, ai zis de Liga Campionilor. Deci mai avem nevoie de încă patru.

Miculescu e jucător de competiții mari. Deci patru ca să fie în echipă titulari. Dar trebuie șase, mai trebuie încă doi să fie rezerve stânga-dreapta, pentru Cisotti și David Miculescu. Ne trebuie 5-6 jucători, ne trebuie fundaș central”, a declarat patronul FCSB, citat de Fanatik.ro.

Gigi Becali nu vrea să renunţe nici la Ngezana, dar viitorul fotbalistului la FCSB depinde de operaţia pe care o tot amână.