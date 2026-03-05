Marius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 5 martie 2026, 20:05

Marius Constantin cu siguranţă îşi va pune fanii Rapidului în cap. El apare într-un videoclip postat de soţia lui în tricoul Universităţii Craiova, în timp ce spărgea lemne în curte, şi cu mesajul “Viking”.

Marius Constantin a uitat de trecutul lui în preajma soţiei, aşa că „Perla Banatului“, aşa cum este numită Miruna Lazea, o cunoscută interpretă de muzică populară, a postat imaginile fără să se mai gândească la consecinţe. Totuşi, Marius Constantin a îmbrăcat în carieră şi tricoul Universităţii, dar clubul la care a cunoscut cea mai frumoasă perioadă din carieră a fost totuşi Rapid!

Miruna Lazea și Marius Constantin s-au căsătorit civil la finalul lunii august 2024. Ei au împreună un copil, iar diferenţa de 15 ani între cei doi nu a contat.

Iubita lui fostului fotbalist este foarte cunoscută în mediul online. Pe TikTok, platformă pe care este extrem de activă, este urmărită de aproape un milion de fani.

Marius Constantin a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc la FC Brașov și a mai evoluat la Rapid, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, JS Suning (China), Viitorul (actuala Farul), Gaz Metan și Universitatea Craiova și FC Argeș.

Miruna Lazea şi Marius Constantin
Miruna Lazea
Miruna Lazea
Miruna Lazea
