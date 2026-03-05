Marius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani - Antena Sport

Marius Constantin cu siguranţă îşi va pune fanii Rapidului în cap. El apare într-un videoclip postat de soţia lui în tricoul Universităţii Craiova, în timp ce spărgea lemne în curte, şi cu mesajul “Viking”.
Marius Constantin a uitat de trecutul lui în preajma soţiei, aşa că „Perla Banatului“, aşa cum este numită Miruna Lazea, o cunoscută interpretă de muzică populară, a postat imaginile fără să se mai gândească la consecinţe. Totuşi, Marius Constantin a îmbrăcat în carieră şi tricoul Universităţii, dar clubul la care a cunoscut cea mai frumoasă perioadă din carieră a fost totuşi Rapid!
Miruna Lazea și Marius Constantin s-au căsătorit civil la finalul lunii august 2024. Ei au împreună un copil, iar diferenţa de 15 ani între cei doi nu a contat.
Iubita lui fostului fotbalist este foarte cunoscută în mediul online. Pe TikTok, platformă pe care este extrem de activă, este urmărită de aproape un milion de fani.
Marius Constantin a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc la FC Brașov și a mai evoluat la Rapid, FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, JS Suning (China), Viitorul (actuala Farul), Gaz Metan și Universitatea Craiova și FC Argeș.
@miruna_lazea Ca răspuns pentru @Alin
