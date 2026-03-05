"Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel" De ce Adi Mutu nu crede că Rădoi vine la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel” De ce Adi Mutu nu crede că Rădoi vine la FCSB

Radu Constantin Publicat: 5 martie 2026, 23:33

Adrian Mutu / Profimedia

Adi Mutu crede că Mirel Rădoi ar accepta să vină la FCSB numai dacă i se garantează că Gigi Becali nu intervine. “Briliantul” a lăsat de înţeles că antrenorul a plecat de la Universitatea Craiova după ce Mihai Rotaru ar fi vrut să se implice în alcătuirea echipei.

“Locul lui Mirel Rădoi acolo e doar pe bancă. Ar face supertreabă și o superechipă cu Adi Ilie în departamentul de scouting și cu Mirel Rădoi antrenor pe bancă. Ar fi o soluție câștigătoare în anumite condiții, bineînțeles. Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel. Chiar dacă sunt rude, probabil lucrurile, dacă se vor întâmpla așa, ar fi pentru că i s-a dat credit lui Mirel în totalitate, altfel nu cred”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.

Adi Mutu a vorbit şi despre numirea lui Adi Ilie ca şef la scouting la FCSB.

“Adi Ilie cochetează de ani buni cu impresariatul, deci are o experiență mare în acest domeniu. E un nume important al echipei naționale și al FCSB-ului, sau al Stelei, cum era înainte. E unul de-al lor, de-ai casei. E o idee foarte bună pentru că Adrian este un băiat deștept, un băiat echilibrat și un băiat care are o calitate care le trebuie lor. Vede jucătorii și știe cum să trateze jucătorii. O să fie un plus pentru FCSB.

Rămâne de văzut dacă acceptă Adrian Ilie acest lucru. Am înțeles că vrea să aibă o discuție cu MM Stoica înainte de a da un răspuns final. Eu sper ca FCSB să poată să profite de experiența și calitățile lui Adi Ilie”, a mai spus Mutu pentru sursa menţionantă anterior.

