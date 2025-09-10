Kylian Mbappe, interviu despre viaţa de fotbalist: "Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât ai mai multe probleme" - Antena Sport

Decisiv marţi în victoria echipei Franţei împotriva Islandei (2-1) în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială, Kylian Mbappé s-a confesat într-un interviu acordat L’Equipe şi publicat miercuri. Francezul a revenit în special asupra statutului său de superstar.

La un an după ce a părăsit PSG şi a trebuit să se obişnuiască cu noul său club de vis, Real Madrid, atacantul în vârstă de 26 de ani pare să fie într-o formă excelentă cu Merengues la începutul acestui sezon, cu patru goluri în trei etape din Liga.

Kylian Mbappe, despre lumea fotbalului: “Dacă nu aş avea această pasiune, m-ar fi dezgustat de mult timp”

După un sezon 2024-2025 frustrant, încheiat fără trofee importante, Kylian Mbappé este revigorat fizic şi mental şi determinat să aibă un sezon excelent. Dar, deşi totul pare să meargă bine pe teren, francezul nu s-a ferit să vorbească deschis despre culisele lumii fotbalului.

„Sunt fatalist în ceea ce priveşte lumea fotbalului, dar nu şi în ceea ce priveşte viaţa. Viaţa este minunată. Fotbalul este ceea ce este”, a mărturisit starul fotbalului într-un interviu acordat revistei L’Equipe în timpul pregătirilor de vară şi publicat miercuri. „Îmi place să spun că oamenii care merg la stadion au norocul de a veni „doar” să vadă un spectacol şi să nu ştie ce se întâmplă în culise. Sincer, dacă nu aş avea această pasiune, lumea fotbalului m-ar fi dezgustat de mult timp.”

Vara trecută, Kylian Mbappé s-a aflat în centrul atenţiei din cauza despărţirii sale pe fondul conflictului cu clubul său formator, PSG. Şi astăzi, conflictul dintre cele două părţi nu este încă rezolvat şi se află în faza judiciară. Deşi şi-a retras plângerea pentru hărţuire morală, francezul a menţinut acţiunea împotriva clubului parizian pentru a recupera 55 de milioane de euro, sumă care corespunde salariilor neplătite pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2024, precum şi unei prime importante (prima de semnare şi prima de etică).