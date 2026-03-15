Vlad Chiricheș, titularizat de Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Era dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali

Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost titularizat de Mirel Rădoi (44 de ani) în partida dintre FCSB și Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului. Meciul se va disputa de la ora 20:30 și va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi va bifa primul meci pe banca FCSB-ului, din noul mandat. El a semnat cu roș-albaștrii până în vară, înlocuindu-l pe Elias Charalambous.

Mirel Rădoi a decis să îl titularizeze pe Vlad Chiricheș la mijlocul terenului, în meciul cu Metaloglobus. Antrenorul a decis să apeleze la serviciile veteranului din lotul campioanei, care nu a mai evoluat de două luni.

Vlad Chiricheș a fost inclus în primul 11 al FCSB-ului ținând cont și de faptul că Mihai Lixandru este suspendat pentru acest meci, iar Ofri Arad s-a accidentat chiar la primul antrenament efectuat sub comanda lui Mirel Rădoi.

Vlad Chiricheș era dat ca și plecat de Gigi Becali de la FCSB, patronul campioanei dând de înțeles că nu-i va mai prelungi contractul jucătorului: „De unde să știu că nu ne ajută? Doar Chiricheș și Tănase termină contractele. Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el”, spunea Gigi Becali, conform fanatik.ro.