Vlad Chiricheș, titularizat de Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Era dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 19:08

Vlad Chiricheş, la startul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Vlad Chiricheș (36 de ani) a fost titularizat de Mirel Rădoi (44 de ani) în partida dintre FCSB și Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului. Meciul se va disputa de la ora 20:30 și va fi în format live text, pe as.ro.

Mirel Rădoi va bifa primul meci pe banca FCSB-ului, din noul mandat. El a semnat cu roș-albaștrii până în vară, înlocuindu-l pe Elias Charalambous.

Mirel Rădoi a decis să îl titularizeze pe Vlad Chiricheș la mijlocul terenului, în meciul cu Metaloglobus. Antrenorul a decis să apeleze la serviciile veteranului din lotul campioanei, care nu a mai evoluat de două luni.

Vlad Chiricheș a fost inclus în primul 11 al FCSB-ului ținând cont și de faptul că Mihai Lixandru este suspendat pentru acest meci, iar Ofri Arad s-a accidentat chiar la primul antrenament efectuat sub comanda lui Mirel Rădoi.

Vlad Chiricheș era dat ca și plecat de Gigi Becali de la FCSB, patronul campioanei dând de înțeles că nu-i va mai prelungi contractul jucătorului: „De unde să știu că nu ne ajută? Doar Chiricheș și Tănase termină contractele. Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el”, spunea Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Cu toate acestea, Mirel Rădoi a mizat pe Vlad Chiricheș, despre care a oferit declarații și înaintea partidei cu Metaloglobus: „Vlad e un jucător important, dacă se va lăsa, va trebui să se lase după ce se termină sezonul, pentru că avem nevoie de toată lumea”, a spus antrenorul campioanei, despre jucătorul de 36 de ani.

Vlad Chiricheș a fost ultima dată titular la FCSB pe 16 ianuarie, în meciul pierdut cu FC Argeș, scor 0-1, în Liga 1. Mijlocașul, care a fost măcinat și de accidentări în acest sezon, a bifat 20 de partide pentru campioană, în toate competițiile.

Noul antrenor al roș-albaștrilor a schimbat și sistemul de joc, apelând la 4-3-1-2, cu Florin Tănase în spatele lui Daniel Bîrligea și David Miculescu.

O veste excelentă pentru FCSB o reprezintă revenirea lui Mihai Popescu. Fundașul s-a recuperat miraculos după ruptura de ligamente suferită în meciul din octombrie al României cu Austria, el fiind în lot pentru duelul din prima etapă a play-out-ului.

Echipele de start: 

  • FCSB: M. Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Olaru, Chiricheș, Cisotti – F. Tănase – Miculescu, Bîrligea
    Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa
    Absenți: Lixandru (suspendat), Arad, Cercel (accidentați)
    Antrenor: Mirel Rădoi
  • Metaloglobus: Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava – Carvalho, Sabater – Abbey, Purece, Ghimfus – Daniel Popa
    Rezerve: Nedelcovici, Al. Soare, G. Dumitru, Huiban, Bădescu, Visic, A. Gheorghe, Lis, Zakir, Celaj, D. Irimia, Cestor
    Absenți: D. Irimia (suspendat), G. Caramalău, Junior Morais (accidentați)
    Antrenor: Florin Bratu
