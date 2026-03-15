Liverpool – Tottenham 1-1. Radu Drăgușin, meci uriaș pe Anfield. Intervenție fantastică la ultima fază

Aflată într-un moment critic în Premier League, Tottenham Hotspur a reușit să producă o mare surpriză în această etapă de Premier League, în etapa cu numărul 30.
Echipa unde evoluează și Radu Drăgușin a scos un rezultat de egalitate pe final pe terenul campioanei Liverpool, după un gol marcat de brazilianul Richarlison.
Liverpool – Tottenham 1-1
Final de meci!
Min. 90+6: Ce intervenție pentru Radu Drăgușin! Fundașul român scoate mingea expediată de Ekitike la ultima fază.
Min. 90: GOL! Richarlison restabilește egalitatea pentru echipa lui Igor Tudor! Lovitură de teatru pe Anfield.
Min. 70: Încă o intervenție excelentă a stoperului român. Drăgușin blochează șutul lui Mohamed Salah.
Min. 58: Intervenție excelentă a lui Radu Drăgușin, care blochează o minge care ar fi ajuns în fața porții.
Min. 55: Ce ocazie pentru Tottenham! Intervenție de clasă mondială a lui Alisson în fața lui Richarlison.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Final de primă repriză!
Min. 45+2: Uriașă ocazie pentru oaspeți! Richarlison reia cu capul, dar Alisson scoate senzațional.
Min. 45: Ocazie mare de gol pentru Tottenham! Tel a reluat cu capul puțin pe lângă poartă.
Min. 36: Bară Liverpool! Cody Gakpo recuperează o mingea la marginea careului și șutează la poartă, dar mingea lovește bara. Aceasta a fost deviată de Vicario.
Min. 19: GOL! Campioana Angliei deschide scorul din lovitură liberă prin Dominik Szoboszlai.
Min. 1: Start de meci pe Anfield!
- Liverpool (4-2-3-1): Alisson – Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Gravenberch – Frimpong, Wirtz, Ngumoha – Gakpo. Rezerve: Mamardashvili, Chiesa, Ekitike, C. Jones, Kerkez, Konate, Nyoni, C. Ramsey, Salah. Antrenor: Arne Slot
- Tottenham (3-4-3): Vicario – Porro, Drăgușin, Danso – Spence, Gray, Sarr, Souza – Richarlison, Solanke, Tel. Rezerve: Austin, Kinski, Kolo Muani, Olusesi, Rowswell, X. Simons, J. Wilson. Antrenor: Igor Tudor
Liverpool și Tottenham Hotspur se întâlnesc într-un meci din cadrul etapei cu numărul 30 din Premier League. Campioana Angliei înfruntă o formația aflată într-un moment crunt, cu 14 înfrângeri în actuala ediție de campionat.
Mai mult decât atât, Igor Tudor se confruntă cu mari probleme de efectiv, având nu mai puțin de 12 jucători indisponibili pentru partida programată pe Anfield.
Echipele probabile la Liverpool – Tottenham
- Liverpool: Alisson- Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike.
- Tottenham: Vicario – Danso, Drăgușin, Porro – Souza, Sarr, Gray, Spence – Simons, Richarlison, Solanke.
