Radu Drăgușin, intervenție excelentă la ultima fază, în Liverpool – Tottenham 1-1. Nota primită de român

Radu Drăgușin a fost integralist în duelul dintre Liverpool și Tottenham, încheiat cu scorul de 1-1, din etapa a 30-a din Premier League. Fundașul român a avut mai multe intervenții solide, pe parcursul partidei.

Radu Drăgușin a făcut pereche în centrul defensivei cu Kevin Danso. Cristian Romero și Micky van de Ven, titularii de bază ai lui Tottenham din defensivă, nu au făcut parte din lot pentru meciul cu Tottenham. Argentinianul este accidentat, iar olandezul a fost suspendat.

Nota primită de Radu Drăgușin, după ce a fost titular în Liverpool – Tottenham

Radu Drăgușin l-a blocat excelent pe Mohamed Salah în repriza secundă, la fazele din minutele 63, respectiv 82. Fundașul român a fost aproape de o gafă de proporții însă în minutul 73, atunci când a încercat să-i trimită cu capul balonul lui Vicario. Salah a fost pe fază și a șutat către poarta lui Tottenham, însă portarul a intervenit in extremis și a respins.

La ultima fază, Radu Drăgușin a avut o nouă intervenție excelentă. Fundașul a blocat șutul lui Hugo Ekitike, care se îndrepta spre poarta sa, și a salvat-o astfel pe Tottenham. Spurs a obținut un punct important în lupta pentru salvarea de la retrogradare, fiind cu un punct peste zona retrogradabilă.

📸 – HUGO EKITIKE ALMOST SCORED THE WINNING GOAL IN MINUTE 96! pic.twitter.com/q38sOOBknL

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 15, 2026