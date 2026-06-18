OFICIAL | Konate a semnat cu Real Madrid. Pe ce perioadă este înţelegerea cu “Galacticii”

Real Madrid a anunţat oficial joi, printr-un comunicat de presă, transferul fundaşului francez Ibrahima Konate (FC Liverpool), confirmând un contract pe patru ani, până la 30 iunie 2030, scrie EFE.

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Sosirea internaţionalului francez, la final de contract cu ”cormoranii”, era anticipată încă din campania electorală prezidenţială, când Florentino Perez promisese transferul său în cazul realegerii.

Ibrahima Konate a semnat cu Real Madrid

Konate, fost jucător la Liverpool, este în prezent la echipa naţională a Franţei pentru Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada şi Mexic, dar nu a jucat niciun minut în meciul de deschidere al ”cocoşilor” împotriva Senegalului (3-1) din Grupa I.

Sezonul trecut, fundaşul central în vârstă de 27 de ani a jucat 36 de meciuri din Premier League pentru Liverpool, marcând un gol, şi alte zece meciuri din Liga Campionilor, adăugând încă un gol. În total, a jucat peste 4.200 de minute, primind zece cartonaşe galbene. El a venit la Liverpool de la RB Leipzig în 2021 pentru suma de 36 de milioane de lire sterline.

Palmaresul lui Konate include un argint cu Franţa la Campionatul Mondial din 2022 din Qatar, precum şi două Cupe ale Ligii engleze, Cupa Angliei şi Supercupa Angliei şi un titlu din Premier League cu Liverpool, notează agerpres.