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OFICIAL | Konate a semnat cu Real Madrid. Pe ce perioadă este înţelegerea cu “Galacticii”

Mihai Alecu Publicat: 18 iunie 2026, 13:25

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OFICIAL | Konate a semnat cu Real Madrid. Pe ce perioadă este înţelegerea cu Galacticii

Konate a semnat cu Real Madrid. Foto: Getty Images

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Real Madrid a anunţat oficial joi, printr-un comunicat de presă, transferul fundaşului francez Ibrahima Konate (FC Liverpool), confirmând un contract pe patru ani, până la 30 iunie 2030, scrie EFE.

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Sosirea internaţionalului francez, la final de contract cu ”cormoranii”, era anticipată încă din campania electorală prezidenţială, când Florentino Perez promisese transferul său în cazul realegerii.

Ibrahima Konate a semnat cu Real Madrid

Konate, fost jucător la Liverpool, este în prezent la echipa naţională a Franţei pentru Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada şi Mexic, dar nu a jucat niciun minut în meciul de deschidere al ”cocoşilor” împotriva Senegalului (3-1) din Grupa I.

Sezonul trecut, fundaşul central în vârstă de 27 de ani a jucat 36 de meciuri din Premier League pentru Liverpool, marcând un gol, şi alte zece meciuri din Liga Campionilor, adăugând încă un gol. În total, a jucat peste 4.200 de minute, primind zece cartonaşe galbene. El a venit la Liverpool de la RB Leipzig în 2021 pentru suma de 36 de milioane de lire sterline.

Palmaresul lui Konate include un argint cu Franţa la Campionatul Mondial din 2022 din Qatar, precum şi două Cupe ale Ligii engleze, Cupa Angliei şi Supercupa Angliei şi un titlu din Premier League cu Liverpool, notează agerpres.

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Francezul se alătură transferurilor deja oficiale ale spaniolului Marc Cucurella şi portughezului Bernardo Silva, precum şi sosirii portughezului Jose Mourinho ca antrenor.

Enzo Fernandez a bătut şi el palma cu Real Madrid

Un alt fotbalist care ar putea să ajungă e Santiago Bernabeu este Enzo Fernandez, starul lui Chelsea, care a negociat deja cu şefii echipei şi a ajuns la un acord în privinţa contractului.

Acum rămâne de văzut dacă Chelsea o să fie dispusă să-l vândă, asta după ce în urmă cu ceva ani l-a luat de la Benfica pentru peste 120 de milioane de euro. Se speculează că dacă ibericii plătesc această sumă atunci sunt şanse bune ca mutarea să fie efectuată.

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