Liverpool, transfer bombă! Aduce un jucător crescut de Real Madrid, direct din cantonamentul Spaniei de la Mondial

Liverpool face primul transfer din era Andoni Iraola. Medicii “cormoranilor” se află în cantonamentul Spaniei de lângă Atlanta, de la Cupa Mondială 2026, pentru ca Victor Munoz (22 de ani) să efectueze vizita medicală. Jucătorul crescut de Barcelona şi Real Madrid a bătut palma cu formaţia de pe Anfield.

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Fabrizio Romano, dar şi mai mulţi jurnalişti din Anglia, au anunţat că transferul se va face, ultimele detalii urmând să fie puse la punct în perioada următoare.

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Liverpool a bătut palma cu Victor Munoz

Munoz este în lotul Spaniei pentru Cupa Mondială 2026, acolo unde se află şi staff-ul lui Liverpool. Dacă totul va fi în regulă cu testele medicale, atunci Munoz va semna un contract valabil pentru următorii şase ani pentru formaţia de pe Anfield, potrivit The Athletic.

Liverpool are set to sign Spain international winger Victor Munoz from Osasuna after triggering his €40m (£34.6m) release clause.

Newcastle United were admirers of the 22-year-old but Liverpool have won the race for his signature, with sporting director Richard Hughes and… pic.twitter.com/mUXBwFBC0E

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 17, 2026

Liverpool va plăti 40 de milioane de euro pentru jucătorul lui Osasuna. Doar 20 de milioane de euro vor ajunge însă la formaţia din Pamplona, restul urmând să intre în conturile celor de la Real Madrid, care deţin 50% din drepturile federative ale jucătorului care a marcat 7 goluri în 36 de meciuri pentru Osasuna sezonul trecut.