Lovitură după lovitură! Real Madrid a bătut palma cu campionul mondial şi forţează transferul

Florentino Perez a fost reales preşedinte la Real Madrid, iar acesta este pus pe fapte mari şi a făcut mai multe mutări importante deja pentru noua stagiune, una în care speră ca formaţia sa să triumfe în duelurile pentru trofee cu Barcelona.
“Galacticii” au anunţat că au ajuns la un acord cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella, iar după a urmat anunţul aducerii lui Bernardo Silva, liber de contract după despărţirea de Manchester City.
Enzo Fernandez s-a înţeles cu Real Madrid
Un alt nume important care este dorit pe Santiago Bernabeu este Enzo Fernandez, campionul mondial care joacă la Chelsea şi despre care s-a speculat în ultimele luni că-şi doreşte să joace pentru formaţia iberică. Ba mai mult, el a fost surprins la Madrid şi s-a vehiculat intens că a avut loc o întâlnire între jucător şi reprezentanţii clubului.
Chiar dacă nu au fost confirmate aceste informaţii, ultimele noutăţi vorbesc despre o înţelegere între Enzo Fernandez şi Real Madrid pentru un viitor contract, notează jurnalistul italian Nicolo Schira. Acesta specifică faptul că urmează acum negocieri între spanioli şi cei de la Chelsea pentru a găsi o soluţie în privinţa transferului.
Se pare că londonezii vor să obţină minim 120 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe sudamerican să plece. Cel mai probabil se va ajunge la o înţelegere între părţi şi Enzo Fernandez o să fie sub comanda lui Jose Mourinho în noua stagiune.
Real Madrid mai negociază alte două transferuri importante
Real Madrid mai are două ţinte clare, pe care este aproape să le îndeplinească. Ibericii au ajuns la o înţelegere cu Ibrahima Konate, care de asemenea va veni liber de contract după plecarea de la Liverpool.
Un alt jucător care e aproape de Santiago Bernabeu este Denzel Dumfries, fundaş dreapta care a fost sub comanda lui Cristi Chivu la Inter în ultima stagiune. Acesta ar avea o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro şi ultimele detalii urmează să fie puse la punct în zilele ce urmează.
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