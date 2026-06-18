Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lovitură după lovitură! Real Madrid a bătut palma cu campionul mondial şi forţează transferul

Lovitură după lovitură! Real Madrid a bătut palma cu campionul mondial şi forţează transferul

Mihai Alecu Publicat: 18 iunie 2026, 8:29

Comentarii
Lovitură după lovitură! Real Madrid a bătut palma cu campionul mondial şi forţează transferul

Enzo Fernandez a ajuns la o înţelegere cu Real Madrid. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Florentino Perez a fost reales preşedinte la Real Madrid, iar acesta este pus pe fapte mari şi a făcut mai multe mutări importante deja pentru noua stagiune, una în care speră ca formaţia sa să triumfe în duelurile pentru trofee cu Barcelona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Galacticii” au anunţat că au ajuns la un acord cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella, iar după a urmat anunţul aducerii lui Bernardo Silva, liber de contract după despărţirea de Manchester City.

Enzo Fernandez s-a înţeles cu Real Madrid

Un alt nume important care este dorit pe Santiago Bernabeu este Enzo Fernandez, campionul mondial care joacă la Chelsea şi despre care s-a speculat în ultimele luni că-şi doreşte să joace pentru formaţia iberică. Ba mai mult, el a fost surprins la Madrid şi s-a vehiculat intens că a avut loc o întâlnire între jucător şi reprezentanţii clubului.

Chiar dacă nu au fost confirmate aceste informaţii, ultimele noutăţi vorbesc despre o înţelegere între Enzo Fernandez şi Real Madrid pentru un viitor contract, notează jurnalistul italian Nicolo Schira. Acesta specifică faptul că urmează acum negocieri între spanioli şi cei de la Chelsea pentru a găsi o soluţie în privinţa transferului.

Se pare că londonezii vor să obţină minim 120 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe sudamerican să plece. Cel mai probabil se va ajunge la o înţelegere între părţi şi Enzo Fernandez o să fie sub comanda lui Jose Mourinho în noua stagiune.

Reclamă
Reclamă

Real Madrid mai negociază alte două transferuri importante

Real Madrid mai are două ţinte clare, pe care este aproape să le îndeplinească. Ibericii au ajuns la o înţelegere cu Ibrahima Konate, care de asemenea va veni liber de contract după plecarea de la Liverpool.

Un alt jucător care e aproape de Santiago Bernabeu este Denzel Dumfries, fundaş dreapta care a fost sub comanda lui Cristi Chivu la Inter în ultima stagiune. Acesta ar avea o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro şi ultimele detalii urmează să fie puse la punct în zilele ce urmează.

Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţiiPlinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Observator
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
Fanatik.ro
Antonia Salanță, fără inhibiții în Bali. Logodnica lui Daniel Bîrligea a captivat audiența cu pozele sale
8:25

Motivul real pentru care Lionel Messi a plâns pe teren după ce a marcat pentru Argentina la Campionatul Mondial 2026
8:17

Liverpool, transfer bomba! Aduce un jucator crescut de Real Madrid, direct din cantonamentul Spaniei de la Mondial
7:56

Cristiano Ronaldo, pus la zid de Thierry Henry după rezultatul ruşinos al Portugaliei: “Echipa trebuie, nu tu”
7:41

VideoMunoz, execuţie superbă în Uzbekistan – Columbia! Luis Diaz, pasă de geniu
7:37

VideoTânărul de 20 de ani, “eroul” Ghanei în meciul cu Panama, de la Mondial
7:20

Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 2 FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar 3 Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu 4 Imaginea care spune totul! Reacţia genială a lui Erling Haaland după hattrick-ul lui Lionel Messi la Cupa Mondială 2026 5 Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB 6 Oţelul Galaţi l-a transferat pe ivorianul Habib Sylla
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României