Home | Fotbal | Legendele care au cucerit Cupa Campionilor, în urmă cu 40 de ani, au sărbătorit cu fanii! Cer Steaua în Liga 1
Foto

Legendele care au cucerit Cupa Campionilor, în urmă cu 40 de ani, au sărbătorit cu fanii! Cer Steaua în Liga 1

Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 22:18

Comentarii
Legendele care au cucerit Cupa Campionilor, în urmă cu 40 de ani, au sărbătorit cu fanii! Cer Steaua în Liga 1
galerie foto Galerie (10)

Câştigătorii Cupei Campionilor, aclamaţi de fanii Stelei / captura digisport.ro

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foştii jucători ai Stelei, care au cucerit Cupa Campionilor în urmă cu exact 40 de ani, pe 7 mai, la Sevilla, au sărbătorit cu fanii roş-albaştri performanţa fantastică, cea mai mare a unei echipe de club din istoria României!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lăcătuş, Piţurcă, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Tudorel Stoica, Ladislau Boloni şi ceilalţi au fost aplaudaţi la scenă deschisă şi li s-a scandat numele. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Câştigătorii Cupei Campionilor au sărbătorit alături de fani împlinirea a 40 de ani de la cea mai mare performanţă a unei echipe româneşti din istorie!

Toţi marii fotbalişti ai Stelei din 1986 au transmis că vor ca echipa să primească drept de promovare în Liga 1. Ministrul Apărării, Radu Miruţă (41 de ani), a asigurat că Steaua va obţine dreptul juridic de a promova, chiar şi dacă el nu va mai fi în funcţie, în urma adoptării moţiunii de cenzură contra premierului Ilie Bolojan. Victor Piţurcă a vorbit şi el pentru digisport.ro despre acest lucru, lăudând iniţiativa ministrului Apărării.

“Vrem Steaua în A”, au transmis fanii echipei “militare”, într-un banner afişat la meci.

Chiar dacă Steaua a fost învinsă, 0-2, cu Sepsi, în Ghencea a fost sărbătoare, având în vedere că s-au aniversat 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor de către legendele care erau atunci antrenate de regretatul Emeric Ienei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Observator
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Fiul lui Ion Alecsandrescu, interviu emoționant la 40 de ani de la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni: „Are poza cu trofeul pe piatra de mormânt”
Fanatik.ro
Fiul lui Ion Alecsandrescu, interviu emoționant la 40 de ani de la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni: „Are poza cu trofeul pe piatra de mormânt”
23:56

Crystal Palace – Rayo Vallecano, finala UEFA Conference League. Andrei Rațiu va lupta pentru trofeu la Leipzig
23:56

Aston Villa – Freiburg e finala Europa League! Cele două au revenit incredibil după înfrângeri în tur
23:55

Inegalabil! Unay Emery, pentru a șasea oară în finala Europa League! Câte trofee are
23:47

Motivul pentru care Tudorel Stoica nu regretă că nu a fost pe teren la finala Cupei Campionilor din 1986!
23:30

Adio, Panini! FIFA a făcut un anunț uriaș! Ce se întâmplă cu albumele cu stickere, începute în 1970
23:27

“Am rămas uimit” Surpriza pe care a avut-o Gabi Balint la sărbătoarea împlinirii a 40 de ani de la cucerirea CCE
Vezi toate știrile
1 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 2 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 3 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 4 O nouă bătaie între titularii lui Real Madrid! Unul dintre jucători a ajuns la spital, iar clubul a intervenit! 5 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni 6 Anunţ şoc în Germania! Fostul câştigător de Champions League se retrage la 30 de ani
Citește și