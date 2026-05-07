Legendele care au cucerit Cupa Campionilor, în urmă cu 40 de ani, au sărbătorit cu fanii! Cer Steaua în Liga 1

Foştii jucători ai Stelei, care au cucerit Cupa Campionilor în urmă cu exact 40 de ani, pe 7 mai, la Sevilla, au sărbătorit cu fanii roş-albaştri performanţa fantastică, cea mai mare a unei echipe de club din istoria României!

Lăcătuş, Piţurcă, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Tudorel Stoica, Ladislau Boloni şi ceilalţi au fost aplaudaţi la scenă deschisă şi li s-a scandat numele. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Toţi marii fotbalişti ai Stelei din 1986 au transmis că vor ca echipa să primească drept de promovare în Liga 1. Ministrul Apărării, Radu Miruţă (41 de ani), a asigurat că Steaua va obţine dreptul juridic de a promova, chiar şi dacă el nu va mai fi în funcţie, în urma adoptării moţiunii de cenzură contra premierului Ilie Bolojan. Victor Piţurcă a vorbit şi el pentru digisport.ro despre acest lucru, lăudând iniţiativa ministrului Apărării.

“Vrem Steaua în A”, au transmis fanii echipei “militare”, într-un banner afişat la meci.

Chiar dacă Steaua a fost învinsă, 0-2, cu Sepsi, în Ghencea a fost sărbătoare, având în vedere că s-au aniversat 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor de către legendele care erau atunci antrenate de regretatul Emeric Ienei.