Crystal Palace – Șahtior și Strasbourg – Rayo LIVE TEXT (22:00). Andrei Rațiu, la un pas de prima finală europeană

Crystal Palace o întâlnește pe Șahtior Donețk în manșa retur a semifinalelor de UEFA Conference League, în timp ce la Strasbourg, gruparea din Hexagon joacă împotriva lui Rayo Vallecano, echipa unde evoluează Andrei Rațiu.

Ambele dispute sunt transmise în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Ar putea fi prima finală europeană din carieră pentru internaționalul român.

Crystal Palace – Șahtior și Strasbourg – Rayo LIVE TEXT (22:00)

Andrei Rațiu este la cel puțin 90 de minute distanță de prima finală de cupe europene din carieră. Echipa internaționalului român s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Strasbourg și este mare favorită pentru accederea mai departe.

Tot de la ora 22:00 se va juca și returul dublei dintre Crystal Palace și Șahtior Donețk, acolo unde gruparea ucraineană va încerca minunea, după eșecul cu 3-1 suferit în manșa tur.

27 mai este data la care se va juca finala UEFA Europa Conference League, iar stadionul care va găzdui această partidă aparține nemților de la RB Leipzig.