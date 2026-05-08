Fede Valverde rupe tăcerea după ce s-a luat la bătaie cu Tchouameni: „Mă doare și mă întristează situația!” Ratează El Clasico

Sebastian Ujica Publicat: 8 mai 2026, 0:48

Fede Valverde, în timpul meciului Real Madrid - Manchester City 3-0 - Profimedia Images

Dacă Marca și AS scriau inițial că Valverde a avut o tăietură după conflict, lucruri au stat altfel. Diario AS a dezvăluit ulterior că Valverde a fost lăsat inconștient de o lovitură primită de la Tchouameni.

Cei de la Real Madrid au anunțat oficial că a deschis o procedură disciplinară în acest caz.

Mesajul lui Valverde pe Instagram

În mesajul postat pe rețelele de socializare, Valverde a negat că s-ar fi bătut cu Tchouameni și că tăietura suferită a fost rezultatul unui accident. Valverde spune că deși tăietura a necesitat o vizită de rutină la spital, îl împiedică să joace în El Clasico!

„Ieri (nr miercuri) am avut un incident cu un coechipier, pornit de la o fază din timpul unui antrenament, unde oboseala acumulată din competiție și frustrarea fac ca totul să pară mai mare decât este.

Într-un vestiar normal, astfel de lucruri se pot întâmpla și se rezolvă între noi, fără să ajungă în exterior. Evident, există mereu cineva care se grăbește să spună povestea, iar într-un sezon fără trofee, în care Madridul este mereu în centrul atenției, totul se amplifică.

Astăzi (nr joi) am avut din nou un schimb de replici. În timpul discuției, m-am lovit accidental de o masă și m-am ales cu o mică tăietură la frunte, ceea ce a necesitat o vizită de rutină la spital.

În niciun moment coechipierul meu nu m-a lovit și nici eu pe el, chiar dacă înțeleg că pentru mulți este mai ușor să creadă că ne-am luat la bătaie sau că totul a fost intenționat, însă nu s-a întâmplat așa ceva.

Îmi pare rău că nervii mei, frustrarea de a vedea că unii dintre noi ajung la final de sezon storși de puteri și afectați sufletește, m-au făcut să ajung în punctul de a mă certa cu un coleg.

Îmi pare rău. Din suflet. Mă doare situația, mă doare momentul prin care trecem. Real Madrid este unul dintre cele mai importante lucruri din viața mea și nu pot rămâne indiferent. Totul este rezultatul unei acumulări care a sfârșit prin a-mi afecta imaginea, lăsând loc îndoielilor, invențiilor, defăimării și exagerărilor legate de un accident. Sunt convins că tensiunile pe care le putem avea în afara terenului dispar imediat ce intrăm pe stadion, iar dacă trebuie să-mi apăr colegul acolo, voi fi primul care o face.

Nu aveam de gând să vorbesc până la finalul sezonului. Am fost eliminați din Champions League și am ținut în mine furia și dezamăgirea. Am irosit încă un an și nu aveam chef să postez pe rețelele sociale, când singurul loc unde trebuia să răspund era pe teren și simt că exact asta am făcut. De aceea mă doare și mă întristează atât de mult această situație, mai ales că mă împiedică să joc următorul meci din cauza deciziilor medicale. Mereu am mers până la capăt, până la ultimele consecințe, iar faptul că nu o pot face acum mă afectează mai mult decât pe oricine. Sunt la dispoziția clubului și a colegilor mei pentru a colabora la orice decizie consideră necesară. Mulțumesc” a fost mesajul postat de Valverde pe Instagram.

