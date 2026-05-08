Fede Valverde rupe tăcerea după ce s-a luat la bătaie cu Tchouameni: „Mă doare și mă întristează situația!” Ratează El Clasico

Dacă Marca și AS scriau inițial că Valverde a avut o tăietură după conflict, lucruri au stat altfel. Diario AS a dezvăluit ulterior că Valverde a fost lăsat inconștient de o lovitură primită de la Tchouameni.

Cei de la Real Madrid au anunțat oficial că a deschis o procedură disciplinară în acest caz.

Mesajul lui Valverde pe Instagram

În mesajul postat pe rețelele de socializare, Valverde a negat că s-ar fi bătut cu Tchouameni și că tăietura suferită a fost rezultatul unui accident. Valverde spune că deși tăietura a necesitat o vizită de rutină la spital, îl împiedică să joace în El Clasico!

„Ieri (nr miercuri) am avut un incident cu un coechipier, pornit de la o fază din timpul unui antrenament, unde oboseala acumulată din competiție și frustrarea fac ca totul să pară mai mare decât este.

Într-un vestiar normal, astfel de lucruri se pot întâmpla și se rezolvă între noi, fără să ajungă în exterior. Evident, există mereu cineva care se grăbește să spună povestea, iar într-un sezon fără trofee, în care Madridul este mereu în centrul atenției, totul se amplifică.