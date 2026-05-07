Home | Fotbal | Motivul pentru care Tudorel Stoica nu regretă că nu a fost pe teren la finala Cupei Campionilor din 1986!

Motivul pentru care Tudorel Stoica nu regretă că nu a fost pe teren la finala Cupei Campionilor din 1986!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 23:47

Comentarii
Motivul pentru care Tudorel Stoica nu regretă că nu a fost pe teren la finala Cupei Campionilor din 1986!

Tudorel Stoica, la declaraţii, după sărbătoarea de pe Ghencea / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Tudorel Stoica (71 de ani) era căpitanul Stelei în sezonul 1985-1986, în care echipa bucureşteană a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Tudorel Stoica nu a evoluat în finala istorică împotriva Barcelonei fiindcă a fost suspendat. În absenţa lui, Ştefan Iovan a purtat banderola în finala de la Sevilla şi a ridicat trofeul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tudorel Stoica a mărturisit acum, la 40 de ani de la cea mai importantă performanţă a unei echipe româneşti din istorie, că nu regretă că nu a jucat. El a dezvăluit că, după victoria Stelei, se gândea că, dacă ar fi jucat, poate ar fi comis o greşeală, iar roş-albaştrii nu ar mai fi cucerit Cupa Campionilor. Victor Piţurcă, ce va împlini 70 de ani mâine, îi spunea anterior colegului său că, dacă ar fi fost pe teren, Steaua nici nu ar fi ajuns la loviturile de departajare, ar fi câştigat fără acel dramatism absolut.

Tudorel Stoica: “Nu regret că nu am fost în finală. Ăsta a fost destinul meu”

“Sunt mai mari emoţiile, pentru că trece timpul, noi îmbătrânim. Aceşti colegi minunaţi ai mei au făcut o performanţă extraordinară, câştigând Cupa Campionilor, fiind prima echipă din estul Europei care câştigă Cupa Campionilor şi, cel mai important lucru din punctul meu de vedere, a fost câştigată cu o echipă din Spania.

Să nu uităm că această echipă a câştigat anul următor Supercupa Europei, care e un trofeu extraordinar, foarte valoros şi acela. Dacă exista VAR câştigam şi Cupa Intercontinentală.

Iar o mare performanţă, din punctul meu de vedere, a fost că am mai reuşit să jucăm încă o semifinală şi încă o finală. Deci 3 ani de zile această echipă a dominat fotbalul european. Să vii din estul Europei şi să domini fotbalul european este ceva extraordinar.

Reclamă
Reclamă

Secretul acelei echipe a fost prietenia dintre noi, am fost ca o familie. Ne-am înţeles foarte bine şi ne înţelegem în continuare foarte bine. Am creat o echipă extraordinară, şi datorită antrenorului nostru, să nu uităm, Emeric Ienei. Datorită acestor lucruri am şi făcut performanţă.

(n.r: Aveţi un regret că nu aţi fost în finală?) Nu. Ăsta a fost destinul meu. Stăteam şi mă gândeam după meci, poate că dacă jucam eu, făceam vreo greşeală, pierdea echipa. Dar aşa echipa a câştigat fără mine şi mi-a dat posibilitatea să joc şi eu încă două finale, Supercupa Europei şi Cupa Intercontinentală.

Sunt mulţumit că băieţii au jucat şi au câştigat, asta e cel mai important”, a declarat Tudorel Stoica.

Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratisPremieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Reclamă

Legendele care au cucerit Cupa Campionilor au sărbătorit cu fanii împlinirea a 40 de ani de la cea mai mare performanţă a unei echipe de club româneşti din istorie. Sărbătoarea nu a fost umbrită nici de înfrângerea Stelei, 0-2, cu Sepsi, pe teren propriu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Observator
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Lorenzo Biliboc, perla de la CFR Cluj, dezvăluie unde vrea să joace: „Pentru tata și pentru mama”. Interviu exclusiv
Fanatik.ro
Lorenzo Biliboc, perla de la CFR Cluj, dezvăluie unde vrea să joace: „Pentru tata și pentru mama”. Interviu exclusiv
23:30

Adio, Panini! FIFA a făcut un anunț uriaș! Ce se întâmplă cu albumele cu stickere, începute în 1970
23:27

“Am rămas uimit” Surpriza pe care a avut-o Gabi Balint la sărbătoarea împlinirii a 40 de ani de la cucerirea CCE
23:10

VIDEOCristiano Ronaldo, un nou gol în Arabia Saudită! E tot mai aproape de borna 1.000!
22:50

LIVE TEXTCrystal Palace – Șahtior și Strasbourg – Rayo se joacă ACUM. Andrei Rațiu, la o repriză de marea finală
22:48

Real Madrid, prima reacție oficială după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: „A deschis o procedură disciplinară”
22:22

Cuvinte superbe de la o legendă: „Hai să vă spun cum se compară Chivu cu Simone Inzaghi! Nu e deloc întâmplător…”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 4 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 5 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 6 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB