Aston Villa – Nottingham Forest și Freiburg – Braga LIVE TEXT (22:00). Ultimele bătălii pentru finala de la Istanbul

Astăzi se dau ultimele lupte pentru finala UEFA Europa League. Retururile dintre Aston Villa și Nottingham Forest, respectiv Freiburg și Sporting Braga, sunt transmite în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Orice este posibil în ambele confruntări. „Pădurarii” s-au impus cu scorul de 1-0 în manșa tur, iar de partea cealaltă, Braga a câștigat pe teren propriu cu scorul de 2-1.

Aston Villa – Nottingham Forest și Freiburg – Braga LIVE TEXT (22:00)

Aston Villa, Nottingham Forest, Freiburg și Sporting Braga se luptă pentru calificarea în finala UEFA Europa League, care se va juca anul acesta pe stadionul celor de la Beșiktaș Istanbul.

„Pădurarii” și formația din Liga Portugal pleacă cu prima șansă pentru calificarea în ultimul act al competiției, având avantajul victoriei din manșa tur.

Finala de la Istanbul este programată pe data de 20 mai.