Steaua, învinsă de Sepsi în Ghencea la meciul în care s-au aniversat 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor

Steaua a fost învinsă, 0-2, de către Sepsi, într-un meci din play-off-ul Ligii a 2-a. La această partidă a fost sărbătorită în Ghencea câştigarea Cupei Campionilor de către Steaua, în urmă cu 40 de ani.

Golurile covăsnenilor au fost marcate de Davordzie (min. 19) şi Alin Techereş (min. 31), care a reuşit un eurogol, cu o rabona de senzaţie.

Sepsi e foarte aproape de promovarea în prima ligă. Covăsnenii ar urma să se întoarcă în Liga 1 după un sezon petrecut în Liga a 2-a. De partea cealaltă, Steaua nu a rezolvat încă problema dreptului de promovare. Steaua e club departamental, nu club privat. Roş-albaştrii au obţinut deja de două ori promovarea în Liga 1 din punct de vedere sportiv, dar nu au putut evolua în primul eşalon fotbalistic din pricina entităţii juridice.

Fanii Stelei au sărbătorit la meciul cu Sepsi cea mai mare performanţă a unei echipe româneşti, cucerirea Cupei Campionilor, în urmă cu exact 40 de ani, pe 7 mai 1986. Imagini impresionante au fost afişate pe stadionul din Ghencea, înainte de startul meciului.

Într-una dintre imagini apărea regretatul Emeric Ienei. Fanii Stelei au afişat celebrul mesaj, “Suntem finalişti, am câştigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti”, pe care regretatul comentator Teoharie Coca-Cosma l-a rostit după ce roş-albaştrii cucereau, în urmă cu exact 40 de ani, Cupa Campionilor Europeni, în finala cu Steaua. Gafa de atunci a lui Teoharie Coca-Cosma a rămas memorabilă.