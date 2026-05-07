Home | Fotbal | Liga 2 | Steaua, învinsă de Sepsi în Ghencea la meciul în care s-au aniversat 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor

Steaua, învinsă de Sepsi în Ghencea la meciul în care s-au aniversat 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor

Bogdan Stănescu Publicat: 7 mai 2026, 21:18

Comentarii
Steaua, învinsă de Sepsi în Ghencea la meciul în care s-au aniversat 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor

Imagine din meciul Steaua - Sepsi / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Steaua a fost învinsă, 0-2, de către Sepsi, într-un meci din play-off-ul Ligii a 2-a. La această partidă a fost sărbătorită în Ghencea câştigarea Cupei Campionilor de către Steaua, în urmă cu 40 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golurile covăsnenilor au fost marcate de Davordzie (min. 19) şi Alin Techereş (min. 31), care a reuşit un eurogol, cu o rabona de senzaţie.

Steaua, învinsă de Sepsi în meciul în care s-au aniversat 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni de către roş-albaştri

Sepsi e foarte aproape de promovarea în prima ligă. Covăsnenii ar urma să se întoarcă în Liga 1 după un sezon petrecut în Liga a 2-a. De partea cealaltă, Steaua nu a rezolvat încă problema dreptului de promovare. Steaua e club departamental, nu club privat. Roş-albaştrii au obţinut deja de două ori promovarea în Liga 1 din punct de vedere sportiv, dar nu au putut evolua în primul eşalon fotbalistic din pricina entităţii juridice.

Fanii Stelei au sărbătorit la meciul cu Sepsi cea mai mare performanţă a unei echipe româneşti, cucerirea Cupei Campionilor, în urmă cu exact 40 de ani, pe 7 mai 1986. Imagini impresionante au fost afişate pe stadionul din Ghencea, înainte de startul meciului.

Într-una dintre imagini apărea regretatul Emeric Ienei. Fanii Stelei au afişat celebrul mesaj, “Suntem finalişti, am câştigat Cupa! Cupa Campionilor Europeni este la Bucureşti”, pe care regretatul comentator Teoharie Coca-Cosma l-a rostit după ce roş-albaştrii cucereau, în urmă cu exact 40 de ani, Cupa Campionilor Europeni, în finala cu Steaua. Gafa de atunci a lui Teoharie Coca-Cosma a rămas memorabilă.

Reclamă
Reclamă

Ştefan Iovan (65 de ani) a dat lovitura de start a meciului dintre Steaua şi Sepsi. Iovan a purtat banderola de căpitan la finala de pe 7 mai 1986, având în vedere că Tudorel Stoica era suspendat, şi a ridicat Cupa Campionilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Observator
Premieră în România: 5.000 de familii vor primi curent gratis
Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986
Fanatik.ro
Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986
20:54

Gabriela Ruse, eliminată de la Roma de Jelena Ostapenko! Românca ajunsese pe tablou ca lucky loser
20:40

VideoSuperSteaua – povestea completă a nopții în care fotbalul românesc a cucerit Europa
20:39

VideoJurnal Antena Sport | E gata să dea lovitura
20:37

VideoJurnal Antena Sport | E profesor în bazin
20:35

VideoJurnal Antena Sport | Pregătit să coboare la prima
20:26

VideoJurnal Antena Sport | Frustrarea lui Pancu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 4 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 5 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 6 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB