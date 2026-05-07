Inegalabil! Unay Emery, pentru a șasea oară în finala Europa League! Câte trofee are

Aston Villa s-a calificat fără emoții în finala Europa League, după ce a câștigat la scor returul cu Nottingham Forest. După 0-1 în tur, Villa a înscris gol după gol la retur și va juca finala de la Istanbul de pe 20 mai contra lui Freiburg.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În spatele parcursului incredibil al lui Aston Villa în Europa League este Unay Emery, cel care poate câștiga pentru a 5-a oară trofeul.

Europa League, competiția lui Unay Emery

Managerul celor de la Aston Villa se simte perfect în Europa League. Unay Emery va conduce o echipă în finala competiției pentru a șasea oară. În 4 rânduri până acum, Emery a pus și mâna pe trofeu.

Când era antrenor la Sevilla, Emery a câștigat de trei ori consecutiv Europa League, între 2014 și 2016. Adversare: Juventus, Dnepr și Liverpool. Singura înfrângere a venit când se afla pe banca lui Arsenal, în 2019, contra lui Chelsea.

Și-a luat revanșa doi ani mai târziu, când a învins-o cu Villarreal pe Manchester United la penalty-uri. Acum, Emery caută un nou trofeu, în finala Aston Villa – Freiburg.