Adio, Panini! FIFA a făcut un anunț uriaș! Ce se întâmplă cu albumele cu stickere, începute în 1970

Sebastian Ujica Publicat: 7 mai 2026, 23:30

Colecția Panini este mai mare ca oricând pentru Mondialul din 2026

FIFA a anunțat un nou parteneriat exclusiv cu Fanatics care va începe din 2031. Fanatics, compania care deține Topps, ia locul astfel marii rivale din domeniu, Panini, cea care a creat stickerele pentru toate edițiile de World Cup din 1970 încoace, cu excepția cele din 1994. Nu a fost anunțată perioada pentru care a fost făcută înțelegerea, însă ESPN scrie că este vorba de mai multe ediții de Mondial.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

FIFA a anunțat parteneriatul cu Fanatics

FIFA și Fanatics au confirmat oficial noua înțelegere.

„În întreaga lume a sportului vedem cum Fanatics generează o inovație uriașă în zona obiectelor de colecție, oferindu-le fanilor o modalitate nouă și cu adevărat specială de a se conecta cu echipele și jucătorii lor preferați. Din perspectiva FIFA, putem duce această interacțiune cu fanii la nivel global tocmai datorită portofoliului nostru de competiții internaționale. Iar asta creează și o nouă sursă importantă de venituri comerciale, bani pe care îi reinvestim, ca de fiecare dată, în joc și în fotbal” a declarat Gianni Infantino.

„Pentru noi este o mutare extrem de importantă. La nivel global, este probabil cea mai mare oportunitate pe care o puteam avea pentru a ne dezvolta afacerea. Cred că în ultimii ani am demonstrat atât de clar ce putem face, încât a devenit firesc ca FIFA să își dorească un parteneriat cu noi” a spus fondatorul Fanatics, Michael Rubin, pentru ESPN.

Războiul dintre Panini și Fanatics

Anunțul e o lovitură grea pentru Panini, cea care a pierdut în fața Fanatics și deal-ul cu UEFA pentru EURO sau Nations League. Panini și Fanatics se războiesc și în instanță. Asta după ce compania americană a dat-o în judecată pe cea americană: o acuză de practici anticoncurențiale și că a încercat monopolizarea industriei.

Lupta a pornit după ce Fanatics a semnat acorduri exclusive cu NBA și NFL, cu care Panini lucrase în trecut. Fanatics are acum deal-uri și cu Premier League, Bundesliga, MLB, Formula 1 sau WWE. Compania americană a dat-o la rândul ei în judecată pe Panini și o acuză că a dus „o campanie îndelungată, ilegală și înșelătoare de practici comerciale neloiale” prin care să forțeze Fanatics să plătească sume mai mari pentru a rezilia respectivele licențe.

Cât de mare e miza contractului dintre FIFA și Fanatics? Ca o comparație, Panini a generat vânzări nete de 720 de milioane de dolari pentru World Cup 2022 și estimează 1,5 miliarde pentru ediția de anul acesta și tot atât pentru cea din 2030.

