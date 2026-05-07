Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania

Apar noi dezvăluiri în presa din Spania despre bătaia de astăzi de la Real Madrid, iar situația este mult mai gravă decât părea la început. Dacă Marca și AS scriau inițial că Valverde a avut o tăietură după conflict, lucruri au stat altfel.
Diario AS scrie acum că Valverde a fost lăsat inconștient de o lovitură primită de la Tchouameni.
Ce s-a întâmplat la antrenamentul de azi
Disputa celor doi a început încă dinainte de antrenament. Valverde nu doar că nu a dat mâna cu Tchouameni înainte să iasă pe teren, ci i-a reproșat de față cu toată lumea că a dezvăluit în presă despre cearta pe care au avut-o cu o zi înainte. Francezul a negat, însă Valverde a continuat să-l acuze.
Ajunși pe teren, cei doi au continuat să se contreze, iar Alvaro Arbeloa nu a intervenit pentru a calma situația, scriu jurnaliștii spanioli. Iar Valverde a avut mai multe intrări dure în timpul meciului de pregătire.
Ajunși în vestiar, Valverde a continuat să-i reproșeze lui Tchouameni că povestește presei lucruri din vestiar. Francezul a negat din nou și i-a cerut acestuia să uite de tot și să încheie disputa. Însă acest lucru nu s-a întâmplat, deși au fost și alți colegi de la Real care au încercat să-l calmeze pe Valverde.
Până la urmă, Tchouameni a fost cel care a cedat și l-a lovit puternic cu pumnul pe Valverde. Acesta s-a lovit cu capul de o masă și a suferit o tăietură la cap și a fost inconștient câteva clipe, lucru confirmat și de RMC Sport. Deoarece Valverde era vizibil amețit când și-a revenit după lovitură și avea o tăietură urâtă, a fost dus într-un scaun cu rotile către cabinetul medical de la bază și ulterior mutat la clinica de lângă baza de antrenament.
Conform presei spaniolii, ambii jucători vor primi „cea mai mare pedeaspsă posibilă” după acest moment și sunt șanse să nu evolueze în El Clasico din weekend, dacă va fi luată decizia să fie și suspendați, nu doar amendați.
