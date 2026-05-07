Anunţ şoc în Germania! Fostul câştigător de Champions League se retrage la 30 de ani

Alex Masgras Publicat: 7 mai 2026, 11:08

Jucătorii lui Bayern, cu trofeul Champions League cucerit în 2020 / Getty Images

Fundaşul german Niklas Sule, al cărui contract cu clubul Borussia Dortmund se încheie la 30 iunie, a anunţat, joi, că se va retrage din activitatea fotbalistică la finalul sezonului, transmite DPA.

“Aş vrea să anunţ că îmi voi încheia cariera în această vară”, a declarat Sule în podcastul “Spielmacher” difuzat de 360Media.

Fostul internaţional a cochetat de mai multă vreme cu ideea de a-şi agăţa ghetele în cui, dar decizia a venit după meciul cu Hoffenheim din aprilie, în care s-a accidentat la genunchi.

Sule a mărturisit că i-au dat lacrimile când medicul echipei şi fizioterapeutul i-au testat genunchiul şi au părut îngrijoraţi că poate fi vorba de o posibilă ruptură a ligamentelor încrucişate.

“Am intrat la duş şi am plâns timp de zece minute. În acel moment m-am gândit e rupt”, dar RMN-ul a infirmat acest lucru, a relatat Sule.

“Când am mers să fac RMN în ziua următoare şi am primit vestea cea bună (că nu era ruptură de ligament), a fost 1.000% clar pentru mine că s-a terminat. Nu mi-am putut imagina nimic mai rău decât să aştept cu nerăbdare să îmi trăiesc viaţa, să fiu independent, să merg în vacanţă, să îmi petrec timpul cu copiii, doar ca să accept a treia mea ruptură de ligamente”, a spus Sule, a cărui carieră a fost presărată cu accidentări.

Borussia anunţase deja că nu îi va prelungi contractul, după patru ani petrecuţi de jucător la Dortmund.

Sule a adunat 49 de selecţii pentru naţionala Germaniei, între 2016 şi 2023. El şi-a început cariera la TSG 1899 Hoffenheim, înainte de a se transfera la Bayern Munchen în 2017, cucerind cu bavarezii cinci titluri de campion, două Cupe ale Germaniei şi Champions League în 2020. El a semnat pentru Borussia Dortmund în 2022.

