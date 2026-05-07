Anunţ şoc în Germania! Fostul câştigător de Champions League se retrage la 30 de ani

Fundaşul german Niklas Sule, al cărui contract cu clubul Borussia Dortmund se încheie la 30 iunie, a anunţat, joi, că se va retrage din activitatea fotbalistică la finalul sezonului, transmite DPA.

“Aş vrea să anunţ că îmi voi încheia cariera în această vară”, a declarat Sule în podcastul “Spielmacher” difuzat de 360Media.

Fostul internaţional a cochetat de mai multă vreme cu ideea de a-şi agăţa ghetele în cui, dar decizia a venit după meciul cu Hoffenheim din aprilie, în care s-a accidentat la genunchi.

Sule a mărturisit că i-au dat lacrimile când medicul echipei şi fizioterapeutul i-au testat genunchiul şi au părut îngrijoraţi că poate fi vorba de o posibilă ruptură a ligamentelor încrucişate.

🚨🔚 Niklas Süle announces his retirement from professional football at the end of the season.

“There’s no greater sense of gratitude for everything I was able to experience throughout my career”, Süle reflected in the vodcast “SPIELMACHER”.

The 30 y/o played for Hoffenheim,…

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 7, 2026