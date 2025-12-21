Bîrligea, extrem de nemulţumit că a fost schimbat! A protestat vehement şi i-a cerut explicaţii lui Pintilii - Antena Sport

Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost foarte nemulţumit de faptul că a fost înlocuit în minutul 66 al derby-ului FCSB – Rapid. Atacantul campioanei a protestat vehement faţă de decizia respectivă şi, atunci când a ajuns pe banca de rezerve, i-a cerut explicaţii lui Mihai Pintilii (41 de ani) pentru această decizie. Pintilii nu a avut reacţie, continuând să se uite la partidă în timp ce Bîrligea vocifera.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bîrligea i-a pasat decisiv lui Darius Olaru, la golul cu care căpitanul FCSB-ului a deschis scorul în derby-ul cu Rapid.

Daniel Bîrligea a protestat faţă de decizia staff-ului FCSB-ului de a-l înlocui în a doua repriză a derby-ului cu Rapid

Bîrligea a avut o ocazie mare de a face 2-0 în minutul 47 al meciului. Singur cu Aioani, atacantul nu l-a putut învinge pe acesta.

În minutul 66 FCSB a făcut 3 schimbări. Au ieşit Creţu, Bîrligea şi Toma şi au intrat Radunovic, Edjouma şi Stoian. Bîrligea a gesticulat, nemulţumit, iar Lixandru s-a dus să îl calmeze. Lixandru l-a şi împins uşor pe atacant, dându-i de înţeles acestuia că ar trebui să termine protestele faţă de banca tehnică a FCSB-ului.

Bîrligea a fost, recent, amendat cu 20.000 de euro de către patronul Gigi Becali (67 de ani). Acesta a dictat amenda uriaşă după ce Bîrligea şi-a lăsat echipa în 10 oameni la meciul Hermannstadt – FCSB 3-3. Bîrligea a fost eliminat pentru proteste repetate atunci.