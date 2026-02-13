Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul - Argeş 2-1 - Antena Sport

Petrolul – FC Argeş 2-1 a avut parte de un final nebun de meci. Radu Petrescu a anulat incredibil un gol perfect valabil al oaspeţilor, la 1-1. Ulterior, Petrolul a marcat golul unei victorii uriaşe pentru găzari.

După meci, Mario Tudose a explicat ce le-a transmis Radu Petrescu argeşenilor pe teren. Arbitrul a susţinut că ar fi fluierat pentru că la faza la care a dictat lovitură liberă nu ar fi fost fault. Culmea e că centralul a fluierat după ce Micovschi a bătut faza fixă, iar ulterior nu a existat nimic neregulamentar. Pentru că acesta a fluierat înainte să intre mingea în poartă, VAR nu a putut interveni.

Ce le-a spus Radu Petrescu jucătorilor pe teren

“Eu din ce am înțeles e că s-a fluierat fault la lovitura liberă pe care a bătut-o Micovschi, după aceea i s-a transmis în cască, din ce am înțeles, că nu a fost fault. Dânsul a fluierat înainte să lovească Micovschi mingea fault în atac pentru că nu a fost fault. Asistenții… Nu știu.

Nu știu de ce a mai numărat la zid. Eu așa am înțeles. Nimeni nu a înțeles. Toată lumea s-a strâns în jurul lui, dânsul a zis că nu vrea să dea explicații și că vorbește doar cu mine. Eu nu am reușit să îi calmez pe băieți și nu a mai vrut să vorbească.

Mi s-a transmis că nu a fost fault. Practic a întors faza înainte să lovească mingea Micovschi, dar noi marcasem. Ne-a costat un gol. La cât de strâns e campionatul, orice punct contează. Dacă luam un punct în seara asta, era super bine. Așa plecăm cu 0 puncte și cu moralul la pământ”, a spus Mario Tudose, la Digi Sport.