Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul - Argeş 2-1 - Antena Sport

Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul - Argeş 2-1

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1

Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1

Dan Roșu Publicat: 13 februarie 2026, 22:20

Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1

Radu Petrescu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Petrolul – FC Argeş 2-1 a avut parte de un final nebun de meci. Radu Petrescu a anulat incredibil un gol perfect valabil al oaspeţilor, la 1-1. Ulterior, Petrolul a marcat golul unei victorii uriaşe pentru găzari.

După meci, Mario Tudose a explicat ce le-a transmis Radu Petrescu argeşenilor pe teren. Arbitrul a susţinut că ar fi fluierat pentru că la faza la care a dictat lovitură liberă nu ar fi fost fault. Culmea e că centralul a fluierat după ce Micovschi a bătut faza fixă, iar ulterior nu a existat nimic neregulamentar. Pentru că acesta a fluierat înainte să intre mingea în poartă, VAR nu a putut interveni.

Ce le-a spus Radu Petrescu jucătorilor pe teren

“Eu din ce am înțeles e că s-a fluierat fault la lovitura liberă pe care a bătut-o Micovschi, după aceea i s-a transmis în cască, din ce am înțeles, că nu a fost fault. Dânsul a fluierat înainte să lovească Micovschi mingea fault în atac pentru că nu a fost fault. Asistenții… Nu știu.

Nu știu de ce a mai numărat la zid. Eu așa am înțeles. Nimeni nu a înțeles. Toată lumea s-a strâns în jurul lui, dânsul a zis că nu vrea să dea explicații și că vorbește doar cu mine. Eu nu am reușit să îi calmez pe băieți și nu a mai vrut să vorbească.

Mi s-a transmis că nu a fost fault. Practic a întors faza înainte să lovească mingea Micovschi, dar noi marcasem. Ne-a costat un gol. La cât de strâns e campionatul, orice punct contează. Dacă luam un punct în seara asta, era super bine. Așa plecăm cu 0 puncte și cu moralul la pământ”, a spus Mario Tudose, la Digi Sport.

Fază incredibilă în Petrolul –  FC Argeş 2-1

Centralul Radu Petrescu a luat o decizie incredibilă în meciul Petrolul – Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, piteştenii au marcat, dar centralul a anulat reuşita, fiind neclar ce a fluierat. În astfel de faze, de obicei, se fluieră fault în atac, dar nu a existat aşa ceva la acea fază.

După golul piteştenilor, anulat inexplicabil de către Radu Petrescu, Petrolul avea să dea lovitura, prin Andres Dumitrescu, ce a înscris în minutul 88 primul lui gol pentru “lupii galbeni”.

Înaintea acestei etape, argeşenii erau pe 4, cu 43 de puncte. CFR Cluj se află la două lungimi de echipa lui Bogdan Andone, iar FCSB la 3 puncte. Astfel că ardelenii pot trece în faţă în cazul unei victorii cu Hermannstadt, iar campioana o poate egala la puncte pe FC Argeş, în cazul unui succes la Craiova.

1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: "Nu mai e fotbalist" 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: "Decizia e una foarte clară" 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: "Sunt ca la 20 de ani". Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: "Ne-am calificat! 2-1 terminat" 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
