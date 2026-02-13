Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul - FC Argeş! - Antena Sport

Comisia Centrală a Arbitrilor a oferit o primă reacţie în cazul golului valabil anulat de Radu Petrescu în finalul meciului Petrolul – FC Argeş 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CCA a transmis că nu a fost nici fault în atac, nici ofsaid, aşa că reuşita trebuia validată. Nu au existat însă scuze momentan din partea CCA, aşa cum au cerut anumiţi oameni din fotbal.

CCA, verdict după gafa uluitoare a lui Radu Petrescu: “Va suporta măsurile care se impun”

“Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.

În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.