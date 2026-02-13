Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul - FC Argeş! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!

Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 23:33

Comentarii
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!

Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeş 2-1 / Sport Pictures

Comisia Centrală a Arbitrilor a oferit o primă reacţie în cazul golului valabil anulat de Radu Petrescu în finalul meciului Petrolul – FC Argeş 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CCA a transmis că nu a fost nici fault în atac, nici ofsaid, aşa că reuşita trebuia validată. Nu au existat însă scuze momentan din partea CCA, aşa cum au cerut anumiţi oameni din fotbal.

CCA, verdict după gafa uluitoare a lui Radu Petrescu: “Va suporta măsurile care se impun”

“Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.

În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.

Reclamă
Reclamă

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.

Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă”, a transmis CCA, potrivit frf.ro.

Dani Coman nu s-a putut stăpâni după ce Argeşului i-a fost anulat un gol perfect valabil!

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a avut cea mai dură reacţie din ultimul timp şi, probabil, cea mai dură de când e oficial în fotbalul românesc.

Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primăriiConsecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Reclamă

Dani Coman a acuzat că echipa lui a fost batjocorită, a cerut o suspendare exemplară pentru Radu Petrescu şi, la un moment dat, l-a şi jignit pe acesta.

După o tiradă de câteva minute la adresa lui Radu Petrescu şi a brigăzii acestuia, Dani Coman nu a reuşit să se stăpânească nici ulterior. El l-a scos pe Bettaieb din interviul de după meci şi l-a trimis la vestiare.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Observator
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă
23:55
După scandalul legat de golul anulat incredibil, Gicu Grozav a acuzat un penalty neacordat: “Fault clar, 100%”
23:55
Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului
23:26
Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: “Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia”
23:23
Scandal după Petrolul – FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: “Puşcărie”!
23:00
Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar”
22:49
VIDEODennis Man e în formă mare! Gol pentru PSV şi un final nebun de meci
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 3 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul” 4 Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă 5 Gigi Becali va exploda! Delegări incredibile la meciul Craiova – FCSB 6 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi