Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul - FC Argeş! - Antena Sport

Comisia Centrală a Arbitrilor a oferit o primă reacţie în cazul golului valabil anulat de Radu Petrescu în finalul meciului Petrolul – FC Argeş 2-1.
CCA a transmis că nu a fost nici fault în atac, nici ofsaid, aşa că reuşita trebuia validată. Nu au existat însă scuze momentan din partea CCA, aşa cum au cerut anumiţi oameni din fotbal.
CCA, verdict după gafa uluitoare a lui Radu Petrescu: “Va suporta măsurile care se impun”
“Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.
În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.
Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.
Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.
Totodată, CCA își reafirmă sprijinul față de arbitri și înțelege complexitatea deciziilor luate în timp real, însă subliniază angajamentul ferm pentru menținerea celor mai înalte standarde de arbitraj. Comisia rămâne dedicată principiilor de corectitudine, transparență și îmbunătățire continuă”, a transmis CCA, potrivit frf.ro.
Dani Coman nu s-a putut stăpâni după ce Argeşului i-a fost anulat un gol perfect valabil!
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a avut cea mai dură reacţie din ultimul timp şi, probabil, cea mai dură de când e oficial în fotbalul românesc.
Dani Coman a acuzat că echipa lui a fost batjocorită, a cerut o suspendare exemplară pentru Radu Petrescu şi, la un moment dat, l-a şi jignit pe acesta.
După o tiradă de câteva minute la adresa lui Radu Petrescu şi a brigăzii acestuia, Dani Coman nu a reuşit să se stăpânească nici ulterior. El l-a scos pe Bettaieb din interviul de după meci şi l-a trimis la vestiare.
- După scandalul legat de golul anulat incredibil, Gicu Grozav a acuzat un penalty neacordat: “Fault clar, 100%”
- Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului
- Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: “Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia”
- Scandal după Petrolul – FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: “Puşcărie”!
- Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar”