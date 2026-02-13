După scandalul legat de golul anulat incredibil, Gicu Grozav a acuzat un penalty neacordat: "Fault clar, 100%" - Antena Sport

Gicu Grozav (35 de ani) a acuzat un penalty neacordat pentru Petrolul la meciul “nebun” cu FC Argeş, câştigat până la urmă de “lupii galbeni”, cu 2-1. Şi antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, susţinea că trebuia dictată lovitură de la 11 metri la presupusul fault în careu asupra lui Gicu Grozav.
Atacantul Petrolului a susţinut după meci că a fost clar fault în careu asupra lui şi că centralul Radu Petrescu trebuia să dicteze lovitură de la 11 metri.
Gicu Grozav a acuzat că Radu Petrescu nu i-a acordat Petrolului un penalty clar!
“E un sentiment plăcut după fiecare victorie. Era un meci important pentru noi. Veneam după meciuri bune, grele, în care nu am pierdut. Ne doream să luăm cele 3 puncte cu o echipă în formă. Ştiam că ne va aştepta un meci greu.
Bucuros, mă bucur că în final am reuşit să luăm toate cele 3 puncte.
(n.r: despre faza penalty-ului neacordat) Am simţit un contact, am căzut. Nu am crezut că nu se va verifica. M-a călcat pe gleznă, contact clar, după mine 100% penalty. Avem VAR, ce să facem?
N-o să mă convingă. Şi dacă pierdeam… Pentru mine e fault clar, 100%. Se pare că nu a fost un contact de ajuns încât să se verifice. Trebuia un pic mai mult analizat. Sunt supărat puţin, că de-abia pot să calc pe gleznă, dar într-un final mă bucur că am luat toate cele 3 puncte.
Două deplasări grele, la Dinamo şi la Rapid în Giuleşti, nu am pierdut. Uşor-uşor ne revenim, acumulăm puncte, de care avem nevoie. Sper să ne ţină perioada asta bună”, a declarat Gicu Grozav pentru digisport.ro după Petrolul – FC Argeş 2-1.
Petrolul – FC Argeş 2-1, meci cu scandal!
Echipa ploieşteană Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 27-a din Liga 1, după un meci “nebun”, în care Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil. Arbitrii au fost înjuraţi după meci, fiind acuzaţi de fanii Argeşului că ar face jocul unor contracandidate ale Piteştiului la play-off, precum CFR şi FCSB.
Dani Coman a avut o tiradă cum rar se poate vedea după meci, cerând o suspendare exemplară pentru Radu Petrescu, pe care l-a şi jignit! Mai apoi, Dani Coman nu l-a lăsat pe Bettaieb să dea declaraţii la interviu, trimiţându-l la vestiare.
Scorul a fost deschis la Ploieşti după mai bine de o jumătate de oră de joc, iar cei care au făcut-o au fost oaspeţii. Dongmo a dat o pasă nefericită, până la Bettaieb, acesta a plecat pe contraatac şi a înscris, în minutul 38. Ploieştenii au replicat prin şutul lui Rareş Pop, din voleu, însă mingea a fost respinsă de Căbuz. Intrat la pauză, Hanca a adus egalarea în minutul 65, cu o foarfecă spectaculoasă. Arbitrul a anulat un gol al oaspeţilor, în minutul 85, când Micovschi marcase, din lovitură liberă, însă Radu Petrescu fluierase înainte ca mingea să intre în poartă. Insistenţele gazdelor au dat roade în minutul 88, când Andres Dumitrescu a înscris cu o torpilă din careu şi Petrolul s-a impus cu 2-1.
În clasament FC Argeş e pe locul 4, cu 43 de puncte, iar Petrolul e pe locul 12, cu 28 de puncte.
- Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului
- Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!
- Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: “Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia”
- Scandal după Petrolul – FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: “Puşcărie”!
- Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar”