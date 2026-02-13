După scandalul legat de golul anulat incredibil, Gicu Grozav a acuzat un penalty neacordat: "Fault clar, 100%" - Antena Sport

Gicu Grozav (35 de ani) a acuzat un penalty neacordat pentru Petrolul la meciul “nebun” cu FC Argeş, câştigat până la urmă de “lupii galbeni”, cu 2-1. Şi antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, susţinea că trebuia dictată lovitură de la 11 metri la presupusul fault în careu asupra lui Gicu Grozav.

Atacantul Petrolului a susţinut după meci că a fost clar fault în careu asupra lui şi că centralul Radu Petrescu trebuia să dicteze lovitură de la 11 metri.

Gicu Grozav a acuzat că Radu Petrescu nu i-a acordat Petrolului un penalty clar!

“E un sentiment plăcut după fiecare victorie. Era un meci important pentru noi. Veneam după meciuri bune, grele, în care nu am pierdut. Ne doream să luăm cele 3 puncte cu o echipă în formă. Ştiam că ne va aştepta un meci greu.

Bucuros, mă bucur că în final am reuşit să luăm toate cele 3 puncte.

(n.r: despre faza penalty-ului neacordat) Am simţit un contact, am căzut. Nu am crezut că nu se va verifica. M-a călcat pe gleznă, contact clar, după mine 100% penalty. Avem VAR, ce să facem?