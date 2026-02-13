Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 - Antena Sport

Închide meniul
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 8:54

Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Gigi Becali a acuzat arbitrajul la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că a fost henţ la faza care a dus la golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali acuză că a fost un henţ înainte de gol, la Luca Băsceanu. Acesta consideră că Băsceanu a atins mingea cu mâna, cu câteva secunde înainte de golul lui Ştefan. Primul arbitru care l-a contrazis pe Becali a fost Adrian Porumboiu. Fostul arbitru spune că regulamentul este clar: jucătorul a atins mingea cu zona dintre umăr şi antebraţ, iar acest lucru înseamnă că nu este henţ!

“Se precizează foarte clar că, dacă jucătorul loveşte mingea de la umăr până la antebraţ, cum s-a întâmplat aici, nu este henţ, nu se sancţionează. Pe oricine întrebaţi, de la FIFA sau UEFA, vă va da acelaşi răspuns”, a spus Porumboiu.

Şi Cristi Balaj împărtăşeşte opinia lui Adrian Porumboiu.

“Stabiliți voi unde a atins mingea mâna. Dacă a fost în zona verde, atunci jocul continuă. Dacă a fost clar în zona roșie, e henț. (n.r. – Dar dacă 50% este în zona roșie și 50% în zona verde?) Atunci nu este clar și se dă credit arbitrului”, a declarat Cristi Balaj, pentru Fanatik.ro. El a explicat şi de ce VAR nu a intervenit: “Dacă mingea atinge mușchiul deltoid, nu e situație clară în care VAR să intervină”, a mai spus Balaj pentru sursa amintită.

 

