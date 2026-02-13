Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă - Antena Sport

Un jucător aflat pe lista lui Gigi Becali este şi Mario Tudose, fotbalist care este dorit şi de Dinamo.

Patronul FCSB a făcut o ofertă pentru Mario Tudose, dar a fost declinată de oficialii formaţiei FC Argeş. La fel şi Dinamo s-a lovit de refuzul piteştenilor. Motivul? FC Argeș ar solicita două milioane de euro pentru ca transferul să se realizeze. De menționat că Benfica încă deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului. Mai mult, şi jucătorul şi-a manifestat dorinţa să plece de la FC Argeş la sfârşitul sezonului.

Până atunci, pe adresa clubui a mai venit o ofertă, de la campiona Suediei. Jurnalistul Anel Avdic scrie în SportExpresse că AIK Stockholm este clubul interesat de român.

AIK Stockholm este una dintre cele mai titrate formații din fotbalul suedez, cu 12 titluri, 8 Cupe și o Supercupă câștigate.