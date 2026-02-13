Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă

Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 13:05

Comentarii
Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă

Un jucător aflat pe lista lui Gigi Becali este şi Mario Tudose, fotbalist care este dorit şi de Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul FCSB a făcut o ofertă pentru Mario Tudose, dar a fost declinată de oficialii formaţiei FC Argeş. La fel şi Dinamo s-a lovit de refuzul piteştenilor. Motivul? FC Argeș ar solicita două milioane de euro pentru ca transferul să se realizeze. De menționat că Benfica încă deține 50% din drepturile federative ale fotbalistului. Mai mult, şi jucătorul şi-a manifestat dorinţa să plece de la FC Argeş la sfârşitul sezonului.

Până atunci, pe adresa clubui a mai venit o ofertă, de la campiona Suediei. Jurnalistul Anel Avdic scrie în SportExpresse că AIK Stockholm este clubul interesat de român.

AIK Stockholm este una dintre cele mai titrate formații din fotbalul suedez, cu 12 titluri, 8 Cupe și o Supercupă câștigate.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Observator
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Fanatik.ro
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
14:44
FotoCel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil
14:37
Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi
14:37
Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar”
14:11
Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e”
14:07
VIDEOCum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale
13:52
Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”