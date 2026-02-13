Scandal după Petrolul - FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: "Puşcărie"! - Antena Sport

A fost scandal după meciul Petrolul – FC Argeş 2-1. Centralul Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil, la scorul de 1-1. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei, în minutul 88, prin Andres Dumitrescu.
Arbitrii au fost înjuraţi atunci când se pregăteau să părăsească stadionul Ilie Oană din Ploieşti. Fanii Argeşului i-au acuzat că ar arbitra în interesul altor echipe.
“Ia, că poate ţi-e foame, bă! Ia, poate ţi-e foame”, i-a strigat un susţinător al Argeşului unuia dintre arbitri, arătând şi o bancnotă. “Uitaţi-vă ce aţi făcut… Puşcărie!”, a strigat un altul.
“CFR-ul, Steaua (n.r: FCSB-ul)”, au urlat fanii, sugerând că brigada de arbitri ar face jocul altor competitoare ale Argeşului din lupta pentru play-off.
Un fost vicepreşedinte al Petrolului a mers şi el să discute cu brigada de arbitri. “Vă faceţi de râs, de-aici se-alege praful.. Spuneţi-ne să ne retragem şi gata”, le-a transmis el arbitrilor.
Petrolul – Argeş 2-1, după un meci incredibil!
Echipa ploieşteană Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 27-a din Liga 1, după un meci “nebun”, în care Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil.
Scorul a fost deschis la Ploieşti după mai bine de o jumătate de oră de joc, iar cei care au făcut-o au fost oaspeţii. Dongmo a dat o pasă nefericită, până la Bettaieb, acesta a plecat pe contraatac şi a înscris, în minutul 38. Ploieştenii au replicat prin şutul lui Rareş Pop, din voleu, însă mingea a fost respinsă de Căbuz. Intrat la pauză, Hanca a adus egalarea în minutul 65, cu o foarfecă spectaculoasă. Arbitrul a anulat un gol al oaspeţilor, în minutul 85, când Micovschi marcase, din lovitură liberă, însă Radu Petrescu fluierase înainte ca mingea să intre în poartă. Insistenţele gazdelor au dat roade în minutul 88, când Andres Dumitrescu a înscris cu o torpilă din careu şi Petrolul s-a impus cu 2-1.
În clasament FC Argeş e pe locul 4, cu 43 de puncte, iar Petrolul e pe locul 12, cu 28 de puncte.
