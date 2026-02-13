Scandal după Petrolul - FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: "Puşcărie"! - Antena Sport

Imagine cu scandalul în care au fost implicaţi arbitrii / AntenaSport

A fost scandal după meciul Petrolul – FC Argeş 2-1. Centralul Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil, la scorul de 1-1. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei, în minutul 88, prin Andres Dumitrescu.

Arbitrii au fost înjuraţi atunci când se pregăteau să părăsească stadionul Ilie Oană din Ploieşti. Fanii Argeşului i-au acuzat că ar arbitra în interesul altor echipe.

Arbitrii meciului Petrolul – FC Argeş, înjuraţi după golul anulat incredibil echipei lui Bogdan Andone!

“Ia, că poate ţi-e foame, bă! Ia, poate ţi-e foame”, i-a strigat un susţinător al Argeşului unuia dintre arbitri, arătând şi o bancnotă. “Uitaţi-vă ce aţi făcut… Puşcărie!”, a strigat un altul.

“CFR-ul, Steaua (n.r: FCSB-ul)”, au urlat fanii, sugerând că brigada de arbitri ar face jocul altor competitoare ale Argeşului din lupta pentru play-off.

Un fost vicepreşedinte al Petrolului a mers şi el să discute cu brigada de arbitri. “Vă faceţi de râs, de-aici se-alege praful.. Spuneţi-ne să ne retragem şi gata”, le-a transmis el arbitrilor.