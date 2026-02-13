Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului - Antena Sport

Radu Petrescu a anulat un gol valabil într-un moment extrem de important al meciului dintre Petrolul şi FC Argeş. La scorul de 1-1, în minutul 87, arbitrul le-a scos mingea pur şi simplu din poartă piteştenilor, care apoi au pierdut meciul pe final, 1-2.

Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut greşeala uriaşă a lui Petrescu, fără să anunţe şi cât va fi acesta pedepsit. Marius Avram susţine însă că sunt şanse mari ca arbitrul să nu mai conducă niciun meci de Liga 1 în acest sezon.

Radu Petrescu va primi o pedeapsă uriaşă

“Ce s-a întâmplat aici? Singura explicaţie care există e că un membru al brigăzii i-a comunicat că a dat un fault care nu a fost şi el a spus că o întoarce el cumva. A fluierat când mingea era în aer, când nu a făcut nimic. E cea mai urâtă fază de când a început campionatul, nu am mai văzut să se fluiere aşa.

(n.r: Iulian Dima a fost în VAR. Cu cine este rudă Iulian Dima?) Nu am de unde să ştiu cine i-a spus. E posibil să îi fi spus cineva din VAR sau asistentul. Există alte metode, nu să te compromiţi, să compromiţi arbitrajul. Există alte metode mult mai bune, regulamentare, fără să te faci de râs. Din felul în care a gestionat faza, gestica lui, mă duce la concluzia că asta e singura explicaţie. Sunt convins că asta e singura explicaţie.

(n.r: Cât ai vedea să stea Radu Petrescu?) Nu m-ar mira să stea o perioadă foarte lungă de timp, până la finalul campionatului. Când inventezi ceva, e mult mai grav decât dacă dai ceva care nu a fost. Când inventezi, e ceva mult, mult, mult mai grav”, a spus Avram, citat de digisport.ro.