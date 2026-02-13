Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului - Antena Sport

Radu Petrescu a anulat un gol valabil într-un moment extrem de important al meciului dintre Petrolul şi FC Argeş. La scorul de 1-1, în minutul 87, arbitrul le-a scos mingea pur şi simplu din poartă piteştenilor, care apoi au pierdut meciul pe final, 1-2.
Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut greşeala uriaşă a lui Petrescu, fără să anunţe şi cât va fi acesta pedepsit. Marius Avram susţine însă că sunt şanse mari ca arbitrul să nu mai conducă niciun meci de Liga 1 în acest sezon.
Radu Petrescu va primi o pedeapsă uriaşă
“Ce s-a întâmplat aici? Singura explicaţie care există e că un membru al brigăzii i-a comunicat că a dat un fault care nu a fost şi el a spus că o întoarce el cumva. A fluierat când mingea era în aer, când nu a făcut nimic. E cea mai urâtă fază de când a început campionatul, nu am mai văzut să se fluiere aşa.
(n.r: Iulian Dima a fost în VAR. Cu cine este rudă Iulian Dima?) Nu am de unde să ştiu cine i-a spus. E posibil să îi fi spus cineva din VAR sau asistentul. Există alte metode, nu să te compromiţi, să compromiţi arbitrajul. Există alte metode mult mai bune, regulamentare, fără să te faci de râs. Din felul în care a gestionat faza, gestica lui, mă duce la concluzia că asta e singura explicaţie. Sunt convins că asta e singura explicaţie.
(n.r: Cât ai vedea să stea Radu Petrescu?) Nu m-ar mira să stea o perioadă foarte lungă de timp, până la finalul campionatului. Când inventezi ceva, e mult mai grav decât dacă dai ceva care nu a fost. Când inventezi, e ceva mult, mult, mult mai grav”, a spus Avram, citat de digisport.ro.
Comunicatul emis de Comisia Centrală a Arbitrilor, după gafa lui Petrescu
“În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.
Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.
Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, se arată pe frf.ro.
Ce explicaţii a dat pe teren Radu Petrescu
La interviul acordat la finalul meciului de către Mario Tudose, acesta a dezvăluit ce i-a transmis pe teren Radu Petrescu, după decizia bizară de a anula golul valabil al oaspeţilor.
Petrescu s-ar fi râzgândit să dea lovitura liberă acordată iniţial, după ce Micovschi a executat faza fixă, care a dus la golul anulat al lui Sierra.
“Eu din ce am înțeles e că s-a fluierat fault la lovitura liberă pe care a bătut-o Micovschi, după aceea i s-a transmis în cască, din ce am înțeles, că nu a fost fault. Dânsul a fluierat înainte să lovească Micovschi mingea fault în atac pentru că nu a fost fault. Asistenții… Nu știu.
Nu știu de ce a mai numărat la zid. Eu așa am înțeles. Nimeni nu a înțeles. Toată lumea s-a strâns în jurul lui, dânsul a zis că nu vrea să dea explicații și că vorbește doar cu mine. Eu nu am reușit să îi calmez pe băieți și nu a mai vrut să vorbească.
Mi s-a transmis că nu a fost fault. Practic a întors faza înainte să lovească mingea Micovschi, dar noi marcasem. Ne-a costat un gol. La cât de strâns e campionatul, orice punct contează. Dacă luam un punct în seara asta, era super bine. Așa plecăm cu 0 puncte și cu moralul la pământ”, a spus Tudose după meci.
