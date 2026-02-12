Mihai Stoica a rămas fără permis de conducere! Ce a făcut înainte de Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Mihai Stoica a rămas fără permis de conducere! Ce a făcut înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Publicat: 12 februarie 2026, 21:10

Mihai Stoica / Sport Pictures

Mihai Stoica a avut probleme înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi FCSB, din etapa a treia a grupelor Cupei României.

Formaţia roş-albastră joacă de două ori pe Ion Oblemenco săptămâna aceasta, urmând să revină pe arena din Bănie duminică, pentru meciul de campionat. FCSB va sta în toată această perioadă la Craiova, dar deplasarea nu a fost cea mai fericită pentru roş-albaştri.

Mihai Stoica a rămas fără permis înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Potrivit surselor Antena Sport, Mihai Stoica a rămas fără permis de conducere înaintea meciului dintre Universitatea Craiova şi FCSB. Oficialul roş-albaştrilor a fost surprins de poliţişti în momentul în care nu a acordat prioritate pietonilor şi va fi, la rândul său unul, pentru următoarele 60 de zile.

Nu este pentru prima oară când Mihai Stoica rămâne fără permis de conducere. În 2013, el a avut permisul suspendat timp de 30 de zile după ce nu a oprit la semnalul unui poliţist.

