Gigi Becali va exploda! Delegări incredibile la meciul Craiova - FCSB - Antena Sport

Gigi Becali va exploda! Delegări incredibile la meciul Craiova – FCSB

13 februarie 2026, 11:52

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Meciul Universitatea Craiova – FCSB a fost cu scandal din cauza arbitrajului lui Horațiu Feșnic, iar la o zi distanţă vine o altă decizie care cu siguranţă va inflama derby-ul de duminică.

Marian Barbu va conduce la centru meciul decisiv pentru FCSB în lupta pentru play-off. El este arbitrul numărul 2 al României, primul fiind Istvan Kovacs, iar numirea lui pare una firească. Surprzile vin însă în ceea ce priveşte camera VAR, acolo unde se află două nume deja constestate de bucureşteni, anunţă golazo.ro.

Unul dintre ei va fi chiar cel care a fost arbitru video principal la confruntarea de joi: Cătălin Popa, care nu a intervenit la presupusul henţ al lui Băsceanu. Arbitru principal VAR va fi Ionuţ Coza, un nume care cu siguranţă nu este pe placul FCSB-ului. În trecut, Dan Alexa l-a acuzat, după un meci Rapid – Poli Timişoara, că ar fi făcut parte din galeria Rapidului.

„Arbitrajul a fost o rușine, întreaga manieră. Coza e un arbitru pe care l-am apreciat până azi. E rapidist, a fost în galeria Rapidului. Îmi asum, pentru că e adevărat ce spun”, a declarat Alexa în mai 2021.

