Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: "Dă-i, bă, drumul la vestiar" - Antena Sport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), nu şi-a mai putut stăpâni nervii nici după tirada de după fluierul de final al meciului pierdut de piteşteni, cu 2-1, cu Petrolul.

Extrem de nervos, Dani Coman l-a scos de la interviu pe Bettaieb, unul dintre cei mai buni jucători de la FC Argeş, şi l-a trimis la vestiare.

“Ce să vă spună? Dă-i, bă, drumul la vestiar! Ce vreţi să îi întrebaţi, să îi suspende şi pe ei? Ce să le spunem jucătorilor, că şi-a bătut Radu Petrescu joc de ei?”, a tunat Dani Coman pentru digisport.ro.

Blocat, Bettaieb, care a deschis scorul în meciul Petrolul – Argeş 2-1, nu a mai spus nimic şi a plecat spre vestiare.

Petrolul – Argeş 2-1, după un meci incredibil!

Echipa ploieşteană Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 27-a din Liga 1, după un meci “nebun”, în care Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil.