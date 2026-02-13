Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: "Dă-i, bă, drumul la vestiar" - Antena Sport

Închide meniul
Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 23:00

Dani Coman, la un eveniment / Sport Pictures

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), nu şi-a mai putut stăpâni nervii nici după tirada de după fluierul de final al meciului pierdut de piteşteni, cu 2-1, cu Petrolul.

Extrem de nervos, Dani Coman l-a scos de la interviu pe Bettaieb, unul dintre cei mai buni jucători de la FC Argeş, şi l-a trimis la vestiare.

Dani Coman l-a trimis la vestiare pe Bettaieb! Nu l-a lăsat să dea interviul de după meci!

“Ce să vă spună? Dă-i, bă, drumul la vestiar! Ce vreţi să îi întrebaţi, să îi suspende şi pe ei? Ce să le spunem jucătorilor, că şi-a bătut Radu Petrescu joc de ei?”, a tunat Dani Coman pentru digisport.ro.

Blocat, Bettaieb, care a deschis scorul în meciul Petrolul – Argeş 2-1, nu a mai spus nimic şi a plecat spre vestiare.

Petrolul – Argeş 2-1, după un meci incredibil!

Echipa ploieşteană Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Argeş, în etapa a 27-a din Liga 1, după un meci “nebun”, în care Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil.

Scorul a fost deschis la Ploieşti după mai bine de o jumătate de oră de joc, iar cei care au făcut-o au fost oaspeţii. Dongmo a dat o pasă nefericită, până la Bettaieb, acesta a plecat pe contraatac şi a înscris, în minutul 38. Ploieştenii au replicat prin şutul lui Rareş Pop, din voleu, însă mingea a fost respinsă de Căbuz. Intrat la pauză, Hanca a adus egalarea în minutul 65, cu o foarfecă spectaculoasă. Arbitrul a anulat un gol al oaspeţilor, în minutul 85, când Micovschi marcase, din lovitură liberă, însă Radu Petrescu fluierase înainte ca mingea să intre în poartă. Insistenţele gazdelor au dat roade în minutul 88, când Andres Dumitrescu a înscris cu o torpilă din careu şi Petrolul s-a impus cu 2-1.

În clasament FC Argeş e pe locul 4, cu 43 de puncte, iar Petrolul e pe locul 12, cu 28 de puncte.

