Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: "Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia" - Antena Sport

Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: “Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia”

Dan Roșu Publicat: 13 februarie 2026, 23:26

Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia

Kyros Vassaras

Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al lui FC Argeş, i-a cerut demisia lui Kyros Vassaras, după golul anulat uluitor piteştenilor, în eşecul de la Ploieşti, 1-2 cu Petrolul.

“Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. Este normală reacția lui Dani Coman și îi dau dreptate. La fel și cu UTA, cu Chivulete. Băi, Vassaras, nu erai prieten cu tatăl lui Chivulete? Atunci înseamnă că e adevărat ce se vorbea în Grecia: dacă nu îl suspenzi pe Chivulete și mi-l dai pe Radu Petrescu, pe care l-ai pus cu toate pilele pe lista FIFA…

“Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia”

Nu vă mai amintiți de japca făcută de Radu Petrescu cu Voința Sibiu și CFR? Asistentul nu se mișcă, el stătea într-o parte și nici nu se uita la fază. Cum să dai fault, frate, când nu e niciun jucător de la Petrolul? Asta este o escrocherie!

Vassaras nu a ieșit cu Chivulete… înțeleg, e prieten cu tatăl lui, și acum faci la fel. Vorba lui Coman: jucați, dați calificările cui vreți, să se supere oricine. Scrie pe hârtie că vrem pe X în play-off, luați-vă jucăriile și jucați voi. Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia, iar inclusiv Răzvan Burleanu ar trebui să-i ceară acest lucru”, a spus Stanciu, la Digi Sport.

Explicaţiile oferite pe teren de Radu Petrescu

După meci, Mario Tudose a explicat ce le-a transmis Radu Petrescu argeşenilor pe teren. Arbitrul a susţinut că ar fi fluierat pentru că la faza la care a dictat lovitură liberă nu ar fi fost fault.

Culmea e că centralul a fluierat după ce Micovschi a bătut faza fixă, iar ulterior nu a existat nimic neregulamentar. Pentru că acesta a fluierat înainte să intre mingea în poartă, VAR nu a putut interveni.

Înaintea acestei etape, argeşenii erau pe 4, cu 43 de puncte. CFR Cluj se află la două lungimi de echipa lui Bogdan Andone, iar FCSB la 3 puncte. Astfel că ardelenii pot trece în faţă în cazul unei victorii cu Hermannstadt, iar campioana o poate egala la puncte pe FC Argeş, în cazul unui succes la Craiova.

Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primăriiConsecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
