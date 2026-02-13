Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: "Sunt ca la 20 de ani". Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă - Antena Sport

Home | Extra | Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă

Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 15:22

Comentarii
Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: Sunt ca la 20 de ani. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă

Gigi Becali (67 de ani) a renunțat definitiv la un aliment și, recent, a mărturisit că rezultatele analizelor medicale „sunt mai bune ca la 20 de ani”. Latifundiarul din Pipera a renunțat la un anumit produs după ce ar fi făcut un pariu cu un prieten călugăr. Şi Gică Hagi şi Gică Popescu au anunţat că nu-l mai consumă. Este vorba de carne!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Mi-am făcut analizele acum 3 zile și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecte”, a spus Gigi Becali în urmă cu ceva vreme despre situaţia lui medicală.

Analizele i-au ieşit bine şi graţie deciziei de a nu mai mânca un aliment pe care îl consumă toată lumea: carnea!

„Nu mai mănânc carne. Știi ce am făcut? Un călugăr, prieten la Patriarhie, mânca carne. Și i-am zis «părinte, dar nu e în regulă când călugărul mănâncă carne». Și el mânca carne. Și i-am zis: «uite, facem noi un pariu? De azi încolo nu mai mâncăm carne nici eu, nici tu». Dar eu, în gândul meu, zic: «Doamne, eu zic minciună acum, numai ca să îl fac pe el, dar eu voi mânca». Așa am zis eu. Din ziua aia, eu am făgăduit ca să-l fac pe el… Din ziua aia pun carne în gură și o scuip. Nu mai vreau să o înghit, nu mai pot să înghit carne. Cam de vreo 3 ani”, a spus Gigi Becali.

Gică Popescu şi Gică Hagi au renunţat şi ei la carne

Gică Hagi, în vârstă de 60 de ani, a renunțat complet la consumul de carne în urmă cu aproximativ cinci ani, o decizie care ține de stilul său de viață și de modul în care își gestionează sănătatea. Dezvăluirea a fost făcută de cumnatul său, Gică Popescu, în vârstă de 58 de ani, într-un interviu recent, în care a anunţat că nici el nu mai consumă acest aliment. „De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a dezvăluit Popescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Observator
Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
Fanatik.ro
Ce a pățit Maria Iordănescu în Dubai. Vacanța i s-a transformat într-un coșmar
15:21
EXCLUSIVMarea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma
14:44
FotoCel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil
14:37
Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi
14:37
Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar”
14:11
Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e”
14:07
VIDEOCum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”