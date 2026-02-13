Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: "Sunt ca la 20 de ani". Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a renunțat definitiv la un aliment și, recent, a mărturisit că rezultatele analizelor medicale „sunt mai bune ca la 20 de ani”. Latifundiarul din Pipera a renunțat la un anumit produs după ce ar fi făcut un pariu cu un prieten călugăr. Şi Gică Hagi şi Gică Popescu au anunţat că nu-l mai consumă. Este vorba de carne!

„Mi-am făcut analizele acum 3 zile și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecte”, a spus Gigi Becali în urmă cu ceva vreme despre situaţia lui medicală.

Analizele i-au ieşit bine şi graţie deciziei de a nu mai mânca un aliment pe care îl consumă toată lumea: carnea!

„Nu mai mănânc carne. Știi ce am făcut? Un călugăr, prieten la Patriarhie, mânca carne. Și i-am zis «părinte, dar nu e în regulă când călugărul mănâncă carne». Și el mânca carne. Și i-am zis: «uite, facem noi un pariu? De azi încolo nu mai mâncăm carne nici eu, nici tu». Dar eu, în gândul meu, zic: «Doamne, eu zic minciună acum, numai ca să îl fac pe el, dar eu voi mânca». Așa am zis eu. Din ziua aia, eu am făgăduit ca să-l fac pe el… Din ziua aia pun carne în gură și o scuip. Nu mai vreau să o înghit, nu mai pot să înghit carne. Cam de vreo 3 ani”, a spus Gigi Becali.

Gică Popescu şi Gică Hagi au renunţat şi ei la carne

Gică Hagi, în vârstă de 60 de ani, a renunțat complet la consumul de carne în urmă cu aproximativ cinci ani, o decizie care ține de stilul său de viață și de modul în care își gestionează sănătatea. Dezvăluirea a fost făcută de cumnatul său, Gică Popescu, în vârstă de 58 de ani, într-un interviu recent, în care a anunţat că nici el nu mai consumă acest aliment. „De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani!”, a dezvăluit Popescu.