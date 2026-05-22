Ciprian Deac a plâns ca un copil la ultimul meci al lui ca jucător de fotbal! Imagini emoţionante

Ciprian Deac, cu lacrimi în ochi la ultimul său meci din carieră

Ciprian Deac a fost schimbat de antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, în minutul 82 al meciului, pentru a primi aplauze din partea fanilor, la ultimul său meci din activitatea de jucător.

Ciprian Deac a plâns ca un copil. Jucătorii ambelor formaţii l-au îmbrăţişat. Fotbaliştii CFR-ului au fost şi ei foarte emoţionaţi, unii dintre ei având lacrimi în ochi. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Pancu l-a înlocuit pe Ciprian Deac cu Andrei Cordea. Antrenorul a respectat obiceiul în cazul meciurilor de retragere, înlocuindu-l pe Deac înainte de finalul partidei, pentru ca jucătorul să primească respectul cuvenit.

A fost al 440-lea meci în Liga 1 pentru Ciprian Deac. Şi ultimul, întrucât a fost ultimul său meci din cariera de jucător. Ciprian Deac va prelua o funcţie în cadrul lui CFR Cluj, club pentru care a scris istorie. 5 titluri, 3 Cupe ale României şi două Supercupe a cucerit Ciprian Deac cu CFR Cluj.