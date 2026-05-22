Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total

Diana Buzoianu (32 de ani) a venit cu răspunsul pentru Florin Prunea la aproape două luni după ce fostul portar al Generaţiei de Aur afirma că ministrul Mediului ar fi făcut videochat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La foarte puţin timp după ce a spus asta, Prunea şi-a cerut scuze public. Chiar dacă a ales să nu îl dea în judecată pe Prunea, Diana Buzoianu a venit cu o replică tăioasă.

Diana Buzoianu, răspuns tare după declaraţiile lui Florin Prunea

“Nu, nu cred că a spus-o de capul lui. Genul ăsta de atac furibund, în care inventezi pur și simplu o realitate paralelă, arată disperarea lor, pentru că n-au niciun fel de fir de unde să mă tragă, de unde să înceapă să descoasă ca să se întâmple ceva.

Nu există! M-a șocat partea aceasta de fake news-uri. E absolut halucinant cât de ușor pot fi manipulate și împinse foarte rapid campanii coordonate”, a spus Buzoianu, citată de golazo.ro.

”Am văzut postarea cuiva pe TikTok și am spus ce am văzut. Ar fi trebuit să specific asta. Nu o cunosc personal pe doamna ministră și vreau să spun clar că nu am nimic cu dânsa. Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret”, a spus Prunea.