CFR Cluj – FC Argeș LIVE TEXT (20:30). Meciul de adio al lui Ciprian Deac. Echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 22 mai 2026, 19:10

CFR Cluj și FC Argeș deschid ultima etapă din acest play-off, iar confruntarea din Gruia este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Partida va marca și retragerea din activitate a lui Ciprian Deac, pe care îl vom vedea cel mai probabil pe gazon în cadrul disputei cu formația nou promovată.

Echipele de start:

  • CFR Cluj: Gal – Kun, M. Ilie, Huja, Abeid – Fică, Perianu – Sfaiț, Deac, Păun – Zahovic. Rezerve: Vâlceanu, Camora, Braun, Sinyan, T. Keita, Djokovic, Muhar, Korenica, Biliboc, Cordea, Gligor, Aliev. Antrenor: Daniel Pancu
  • FC Argeș: Straton – M. Tudose, Garutti, Sadriu – Oancea, Emmers, Sierra, Rață, Rădescu – Idowu, Matos. Rezerve: Căbuz, Crăciun, Borța, Tofan, Briceag, Seto, Blagaic, Y. Pîrvu, Brobbey, A. Marin, I. Moldovan. Antrenor: Bogdan Andone

CFR Cluj primește vizita celor de la FC Argeș în ultima etapă a sezonului. Gruparea ardeleană va încheia sezonul pe podium, în timp ce piteștenii pot spera măcar la o clasarea pe locul cinci.

În cadrul acestui joc vom asista și la retragerea din activitate a lui Ciprian Deac, un fotbalist care a realizat performanțe istorice alături de gruparea „feroviară”.

Echipele probabile la CFR Cluj – FC Argeș

  • CFR Cluj: Vâlceanu – Kun, M. Ilie, Abeid, Camora – Keita, Perianu, Deac – Biliboc, Aliev, Cordea. Rezerve: Popa, Gal, Braun, Sinyan, Biliboc, Zahovic, Fica, Șfait, Djokovic, Korenica, Păun, Muhar. Antrenor: Daniel Pancu
  • FC Argeș: Straton – Tofan, Garutti, Sadriu, Briceag – Rădescu, Seto Takayuki, Blagaic – Idowu, Matos, Y. Pîrvu. Rezerve: Căbuz, L. Crăciun, Tudose, Emmers, I. Moldovan, Oancea, Sierra, Borța, Matteo Șerban, Mario Marin. Antrenor: Bogdan Andone
