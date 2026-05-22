Home | Fotbal | Liga 1 | 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali

8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali

Dan Roșu Publicat: 22 mai 2026, 8:40

Comentarii
8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB s-a ales cu o sumă importantă de bani din Europa League, în urma sezonului 2025-2026, unul pe care roş-albaştrii l-au terminat pe locul 27 din 36 în grupa principală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Football Meets Data susţine că în urma celor cinci puncte adunate în cele 8 meciuri disputate (o victorie, două remize și cinci înfrângeri), FCSB a pus mâna pe 8.7 milione de euro.

8.7 milioane de euro de la UEFA pentru FCSB

Din această sumă, 900.000 de euro au venit în urma rezultatelor, o victorie fiind recompensată cu 450.000 de euro. Restul vor intra în conturile clubului datorită participării şi coeficienţilor UEFA.

Pe de altă parte, câştigătoarea trofeului, Aston Villa, va primi 45 de milioane de euro, în timp ce finalista de la Istanbul, Freiburg, va încasa 32.6 milioane de euro.

Cum “a ajuns” FCSB în finala Europa League dintre Aston Villa şi Freiburg

Finala Europa League de la Istanbul, dintre Aston Villa şi Freiburg, a avut şi “prezenţă” românească, Mircea Lucescu şi cei de la FCSB fiind menţionaţi de cei de la UEFA.

Reclamă
Reclamă

FCSB a participat în acest an în Europa League, în faza grupei principale, însă nu a reuşit să se califice mai departe. Totuşi, formaţia bucureşteană a avut un meci de poveste, pe Arena Naţională, împotriva celor de la Feyenoord, care s-a terminat cu victoria trupei care era pregătită atunci de Elias Charalambous, 4-3.

Cei de la UEFA au ţinut să menţioneze această partidă în programul de meci, fiind unul dintre momentele sezonului. FCSB a întors scorul defavorabil în ultimele 20 de minute, când erau conduşi cu 3-1, şi în prelungiri au obţinut toate cele 3 puncte datorită reuşitei lui Florin Tănase.

Moartea lui Mircea Lucescu a zguduit lumea fotbalului, iar cei de la UEFA au ţinut, încă o dată, să-i cinstească memoria fostului antrenor legendar al României. După ce la partidele din Champions League disputate la câteva zile de la moartea sa au fost minute de reculegere, acum un articol în care s-a vorbit de “Il Luce” a fost în programul de meci.

Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electroniceSute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
Observator
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
Dezastru pentru Siyabonga Ngezana! E oficial: fundașul de la FCSB ratează Cupa Mondială
Fanatik.ro
Dezastru pentru Siyabonga Ngezana! E oficial: fundașul de la FCSB ratează Cupa Mondială
13:07

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. “Regele” a convocat 5 debutanţi
12:51

Alvaro Arbeloa a anunţat că pleacă de la Real Madrid! Ce a spus despre venirea lui Jose Mourinho pe Bernabeu
12:35

Thomas Tuchel a anunţat lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026! Numele mari lăsate acasă de german: “Mă simt uşurat”
12:11

Încă o revoluție! Mondialul din 2030 ar putea avea 16 grupe și o treime din membrii FIFA la start
11:53

Lewis Hamilton: “Voi mai rămâne în Formula 1 o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”
11:35

Lovitură teribilă pentru Siyabonga Ngezana! Nu a prins lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial
Vezi toate știrile
1 UPDATETuchel, decizii “bombă” în privinţa lotului pentru Mondial! Vedetele care sunt OUT: “Am fost şocat şi devastat” 2 “Un meci nebun” Prima reacţie a lui Jaqueline Cristian după ce a reuşit o performanţă unică în carieră! 3 Octavian Popescu, ironie la adresa lui Gică Hagi? Fotografia publicată de fotbalistul FCSB-ului 4 Răzvan Lucescu a luat decizia! Anunţul turcilor, după oferta primită de la Beşiktaş 5 Sud-africanii au reacţionat după ce Siyabonga Ngezana a semnat! 6 Concurență pentru Daniel Pancu la Rapid! Numele surpriză aflat pe lista lui Dan Șucu
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”
Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!