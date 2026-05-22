8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali

FCSB s-a ales cu o sumă importantă de bani din Europa League, în urma sezonului 2025-2026, unul pe care roş-albaştrii l-au terminat pe locul 27 din 36 în grupa principală.

Football Meets Data susţine că în urma celor cinci puncte adunate în cele 8 meciuri disputate (o victorie, două remize și cinci înfrângeri), FCSB a pus mâna pe 8.7 milione de euro.

8.7 milioane de euro de la UEFA pentru FCSB

Din această sumă, 900.000 de euro au venit în urma rezultatelor, o victorie fiind recompensată cu 450.000 de euro. Restul vor intra în conturile clubului datorită participării şi coeficienţilor UEFA.

Pe de altă parte, câştigătoarea trofeului, Aston Villa, va primi 45 de milioane de euro, în timp ce finalista de la Istanbul, Freiburg, va încasa 32.6 milioane de euro.

Cum “a ajuns” FCSB în finala Europa League dintre Aston Villa şi Freiburg

Finala Europa League de la Istanbul, dintre Aston Villa şi Freiburg, a avut şi “prezenţă” românească, Mircea Lucescu şi cei de la FCSB fiind menţionaţi de cei de la UEFA.