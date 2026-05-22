8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali

FCSB s-a ales cu o sumă importantă de bani din Europa League, în urma sezonului 2025-2026, unul pe care roş-albaştrii l-au terminat pe locul 27 din 36 în grupa principală.
Football Meets Data susţine că în urma celor cinci puncte adunate în cele 8 meciuri disputate (o victorie, două remize și cinci înfrângeri), FCSB a pus mâna pe 8.7 milione de euro.
8.7 milioane de euro de la UEFA pentru FCSB
Din această sumă, 900.000 de euro au venit în urma rezultatelor, o victorie fiind recompensată cu 450.000 de euro. Restul vor intra în conturile clubului datorită participării şi coeficienţilor UEFA.
Pe de altă parte, câştigătoarea trofeului, Aston Villa, va primi 45 de milioane de euro, în timp ce finalista de la Istanbul, Freiburg, va încasa 32.6 milioane de euro.
Cum “a ajuns” FCSB în finala Europa League dintre Aston Villa şi Freiburg
Finala Europa League de la Istanbul, dintre Aston Villa şi Freiburg, a avut şi “prezenţă” românească, Mircea Lucescu şi cei de la FCSB fiind menţionaţi de cei de la UEFA.
FCSB a participat în acest an în Europa League, în faza grupei principale, însă nu a reuşit să se califice mai departe. Totuşi, formaţia bucureşteană a avut un meci de poveste, pe Arena Naţională, împotriva celor de la Feyenoord, care s-a terminat cu victoria trupei care era pregătită atunci de Elias Charalambous, 4-3.
Cei de la UEFA au ţinut să menţioneze această partidă în programul de meci, fiind unul dintre momentele sezonului. FCSB a întors scorul defavorabil în ultimele 20 de minute, când erau conduşi cu 3-1, şi în prelungiri au obţinut toate cele 3 puncte datorită reuşitei lui Florin Tănase.
Moartea lui Mircea Lucescu a zguduit lumea fotbalului, iar cei de la UEFA au ţinut, încă o dată, să-i cinstească memoria fostului antrenor legendar al României. După ce la partidele din Champions League disputate la câteva zile de la moartea sa au fost minute de reculegere, acum un articol în care s-a vorbit de “Il Luce” a fost în programul de meci.
