Tudor Jercan – debut exploziv în sezonul 2026

Tudor Jercan a intrat în 2026 cu un program demn de marii piloţi: la doar 14 ani a avut patru curse şi tot atâtea sesiuni de teste – echivalentul a opt weekend-uri de circuit în primele trei luni. Gazda podcastului “În Garajul lui Cătă” l-a prezentat drept un pilot “foarte tânăr şi foarte rapid”, care îşi clădeşte viitorul printre “mirosuri de benzină, cauciucuri încinse şi circuite foarte rapide”.

Ritm alert încă din ianuarie, Jercan a testat pe trei piste din străinătate şi nu s-a limitat la o singură competiţie. În primăvară era deja înscris în două campionate şi două trofee, strategie menită să-i diversifice experienţa şi să-l ajute să crească rapid.

Lecţii grele la Viterbo

Prima cursă din sezon, disputată la Viterbo, i-a adus un amestec de satisfacţii şi frustrări. Jercan a câştigat primul heat, dar cântarul oficial, cu o eroare de câteva sute de grame, l-a indicat sub greutatea minimă, ceea ce l-a obligat să plece din coada grilei. În finală, un adversar s-a răsucit chiar în faţa lui şi a fost nevoit să abandoneze. Weekend-ul s-a încheiat cu penalizări şi incidente, însă tânărul pilot a revenit pe pistă cu şi mai multă determinare.

Analiza de după cursă i-a schimbat abordarea: a descoperit că trebuie să fie mai atent în duelurile directe, să nu îşi deschidă prea mult trasele şi să combine atacul cu apărarea. Încercarea de a depăşi liderul într-un heat l-a costat poziţii preţioase, iar Jercan recunoaşte că de atunci îşi dozează mai bine riscurile.

Adaptare rapidă la categoria seniori

Revenit la Viterbo pentru a doua etapă, într-un pluton de peste 70 de piloţi, Jercan s-a calificat în finală încă de la primul său weekend în clasă. Trecerea la categoria seniori a adus schimbări importante: un motor care livrează un boost la ieşirea din viraj şi un set de anvelope care necesită o adaptare rapidă. Condiţiile variabile de pe circuit, cauzate de stratul de cauciuc acumulat, şi calitatea inegală a anvelopelor au influenţat ritmul. Deşi a avut momente în care era cu jumătate de secundă mai lent, tânărul pilot a găsit soluţii şi a învăţat să gestioneze aceste imprevizibilităţi.