Tudor Jercan – debut exploziv în sezonul 2026

Catalin Ghigea Publicat: 22 mai 2026, 22:18

Tudor Jercan a intrat în 2026 cu un program demn de marii piloţi: la doar 14 ani a avut patru curse şi tot atâtea sesiuni de teste – echivalentul a opt weekend-uri de circuit în primele trei luni. Gazda podcastului “În Garajul lui Cătă” l-a prezentat drept un pilot “foarte tânăr şi foarte rapid”, care îşi clădeşte viitorul printre “mirosuri de benzină, cauciucuri încinse şi circuite foarte rapide”.

Ritm alert încă din ianuarie, Jercan a testat pe trei piste din străinătate şi nu s-a limitat la o singură competiţie. În primăvară era deja înscris în două campionate şi două trofee, strategie menită să-i diversifice experienţa şi să-l ajute să crească rapid.

Lecţii grele la Viterbo

Prima cursă din sezon, disputată la Viterbo, i-a adus un amestec de satisfacţii şi frustrări. Jercan a câştigat primul heat, dar cântarul oficial, cu o eroare de câteva sute de grame, l-a indicat sub greutatea minimă, ceea ce l-a obligat să plece din coada grilei. În finală, un adversar s-a răsucit chiar în faţa lui şi a fost nevoit să abandoneze. Weekend-ul s-a încheiat cu penalizări şi incidente, însă tânărul pilot a revenit pe pistă cu şi mai multă determinare.

Analiza de după cursă i-a schimbat abordarea: a descoperit că trebuie să fie mai atent în duelurile directe, să nu îşi deschidă prea mult trasele şi să combine atacul cu apărarea. Încercarea de a depăşi liderul într-un heat l-a costat poziţii preţioase, iar Jercan recunoaşte că de atunci îşi dozează mai bine riscurile.

Adaptare rapidă la categoria seniori

Revenit la Viterbo pentru a doua etapă, într-un pluton de peste 70 de piloţi, Jercan s-a calificat în finală încă de la primul său weekend în clasă. Trecerea la categoria seniori a adus schimbări importante: un motor care livrează un boost la ieşirea din viraj şi un set de anvelope care necesită o adaptare rapidă. Condiţiile variabile de pe circuit, cauzate de stratul de cauciuc acumulat, şi calitatea inegală a anvelopelor au influenţat ritmul. Deşi a avut momente în care era cu jumătate de secundă mai lent, tânărul pilot a găsit soluţii şi a învăţat să gestioneze aceste imprevizibilităţi.

Cu toate acestea, el subliniază că stilul său de pilotaj nu s-a schimbat radical, ci doar modul de a aborda cursele: starturile sunt mai bune, iar pierderile de poziţii s-au redus. Jercan spune că este mulţumit când termină în primii cinci, însă rămâne autocritic şi analizează fiecare weekend pentru a identifica zonele de îmbunătăţit. După opt weekend-uri intense, recunoaşte că nu este pe deplin mulţumit şi vrea să obţină rezultate mai bune în cursele următoare.

Obiective noi şi o rivalitate în devenire

Calendarul său include acum şi un debut în anduranţă, cursa pe care o aşteaptă cu nerăbdare, precum şi starturi pe circuitul de la Lonato şi la evenimentul FIA Academy de la Valencia. În paralel, Jercan îşi doreşte să experimenteze alte discipline – pregăteşte o cursă cu un Logan, dar insistă că kartingul rămâne prioritatea sa.
Pe plan sportiv, tânărul român şi-a stabilit şi un adversar de referinţă: spaniolul Nicolas Marchesi. Cei doi s-au întâlnit în calificări, iar Jercan i-a simţit agresivitatea. De atunci urmăreşte constant rezultatele rivalului şi recunoaşte că îi face plăcere să termine în faţa lui. Marchesi are mai multă experienţă la nivel de seniori, iar Jercan ştie că trebuie să acumuleze kilometri şi răbdare. „Încerc să îi bat chiar de acum ca să îmi fie mai uşor mai târziu”, spune el cu sinceritate.

Un viitor promiţător

Prin disciplina cu care se pregăteşte, curajul de a concura pe circuite diferite şi dorinţa de a învăţa din greşeli, Tudor Jercan se conturează drept unul dintre cei mai promiţători piloţi români de karting. În faţă îl aşteaptă etape decisive la Lonato, Valencia şi în competiţiile de anduranţă. Dacă va continua pe acelaşi drum, combinând talentul cu analize detaliate şi adaptare rapidă, Jercan are toate şansele să-şi împlinească visul de a urca în motorsportul mondial.

