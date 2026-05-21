“Un meci nebun” Prima reacţie a lui Jaqueline Cristian după ce a reuşit o performanţă unică în carieră!

Românca Jaqueline Cristian (locul 33 WTA) a învins-o pe rusoaica Daria Kasatkina (locul 62 WTA) în sferturile turneului de 500 de puncte de la Strasbourg. Românca se află în prima ei semifinală a unui turneu de 500 de puncte WTA.

După victoria de excepţie, Jaqueline Cristian a mărturisit că a reuşit să reziste mai bine decât adversara ei în setul decisiv.

“(n.r: Un meci greu, dar nu pari obosită deloc) Ca să fiu sinceră, sunt un pic obosită. Sunt foarte mândră de cum am jucat, de ce am realizat. Am câştigat, a fost o bătălie grozavă.

Jocul a fost foarte intens, emoţiile mele au fost ca un rollercoaster azi. Aş vrea să le mulţumesc antrenorilor, au fost foarte pozitivi cu mine astăzi, atunci când am avut o cădere în al doilea set.

Un meci nebun, Daria este o jucătoare extraordinară. Îşi revine după o accidentare. Mereu am jucat meciuri bune împreună. Astăzi a fost un nivel cu adevărat bun de tenis. Totodată, am avut o vreme grozavă, un public grozav. A fost foarte drăguţ să joc în faţa lor (n.r: a spectatorilor), am avut şi câţiva români (n.r: în tribune). Sunt foarte fericită de cum a mers această zi pentru mine.