Reacţia “noului” Ciprian Deac după ultimul meci al legendei CFR-ului: “A fost un exemplu pentru mine”

Bogdan Stănescu Publicat: 22 mai 2026, 23:12

Fică şi Deac, după un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

Alin Fică (24 de ani), considerat de mulţi “noul” Ciprian Deac datorită stilului de joc, a vorbit după ultimul său meci al legendei CFR-ului şi despre deja fostul său coleg de echipă.

Fică i-a mulţumit lui Ciprian Deac pentru tot. A spus că i-ar plăcea şi lui să îşi încheie cariera la CFR Cluj, aşa cum s-a întâmplat cu Ciprian Deac.

Alin Fică, mesaj pentru Ciprian Deac, după ultimul meci din carieră al acestuia: “E o legendă a acestui club”

“Este o legendă a acestui club. Felicitări pentru toată cariera. A fost un exemplu pentru mine, pentru toate generaţiile care au trecut aici. Pentru asta îţi mulţumim, Cipru.

Doamne ajută, mi-aş dori acest lucru. Cum a zis şi Cipri ieri la conferinţa de presă, este frumos să debutezi la un club şi să îţi închei cariera tot aici. Doamne ajută, să o fac şi eu aici.

A fost un campionat ciudat. Am început prost, a venit Mister, ne-a revitalizat. Am făcut o minune, am ajuns la maximum. Cu puţină atenţie poate ne băteam la campionat şi ar fi fost frumos”, a spus Alin Fică pentru digisport.ro.

Ciprian Deac, discurs cu lacrimi în ochi după ultimul lui meci din carieră: “Vă iubesc”

Ciprian Deac (40 de ani) a avut parte de un ultim meci emoţionant. Deac a fost respectat aşa cum se cuvine la el acasă. S-a retras din activitate cu 15 trofee cucerite în carieră.

Deac a plâns în hohote şi când a fost schimbat şi la discursul de rămas-bun. El a spus că a fost mândru să fie jucător al lui CFR Cluj şi că e mândru să continue în club, într-o poziţie de conducere.

“Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru că m-am simţit cel mai iubit jucător, cel mai apreciat. Nu pot decât să mă bucur.

Sunt mândru că fac parte din familia CFR. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club. Vă iubesc şi o să rămân aici cu sufletul deschis.

Vă mulţumesc din suflet tuturor celor din club, ştiu că munca voastră nu se vede. Ne-aţi făcut să ne simţim fotbalişti adevăraţi.

Le mulţumesc din suflet colegilor.

Nu sunt cel care prevede viitorul, dar ştiu că o să fie de bun augur. Vă iubesc”, a spus Ciprian Deac, cu lacrimi în ochi.

