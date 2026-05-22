Reacţia “noului” Ciprian Deac după ultimul meci al legendei CFR-ului: “A fost un exemplu pentru mine”

Alin Fică (24 de ani), considerat de mulţi “noul” Ciprian Deac datorită stilului de joc, a vorbit după ultimul său meci al legendei CFR-ului şi despre deja fostul său coleg de echipă.

“Este o legendă a acestui club. Felicitări pentru toată cariera. A fost un exemplu pentru mine, pentru toate generaţiile care au trecut aici. Pentru asta îţi mulţumim, Cipru.

Doamne ajută, mi-aş dori acest lucru. Cum a zis şi Cipri ieri la conferinţa de presă, este frumos să debutezi la un club şi să îţi închei cariera tot aici. Doamne ajută, să o fac şi eu aici.

A fost un campionat ciudat. Am început prost, a venit Mister, ne-a revitalizat. Am făcut o minune, am ajuns la maximum. Cu puţină atenţie poate ne băteam la campionat şi ar fi fost frumos”, a spus Alin Fică pentru digisport.ro.