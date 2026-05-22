Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani

FC Botoşani, anunţă, vineri, prelungirea contractului mijlocaşului Hervin Ongenda, noul acord fiind valabil doi ani. Anunţul vine înaintea meciului de baraj cu FCSB, pentru Conference League, ce se va disputa pe 24 mai, de la ora 20:30, în Ghencea.

Fotbalistul va împlini 31 de ani pe 24 iunie.

În acest sezon, Hervin Ongenda a fost unul dintre jucătorii exponenţiali ai FC Botoşani, trecându-şi în cont 7 goluri şi 7 assist-uri.

În această ediţie de campionat (sezon regular + play-out), Ongenda a bifat 35 de meciuri, fiind titular în 29 dintre acestea şi integralist în 12, adunând în total 2.624 de minute.