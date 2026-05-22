Dan Roșu Publicat: 22 mai 2026, 15:09

Hervin Ongenda a semnat chiar înainte de barajul de Conference League dintre FCSB şi Botoşani

Hervin Ongenda, în timpul unui meci cu FCSB - Sport Pictures

FC Botoşani, anunţă, vineri, prelungirea contractului mijlocaşului Hervin Ongenda, noul acord fiind valabil doi ani. Anunţul vine înaintea meciului de baraj cu FCSB, pentru Conference League, ce se va disputa pe 24 mai, de la ora 20:30, în Ghencea.

Fotbalistul va împlini 31 de ani pe 24 iunie.

Hervin Ongenda şi-a prelungit contractul cu FC Botoşani

În acest sezon, Hervin Ongenda a fost unul dintre jucătorii exponenţiali ai FC Botoşani, trecându-şi în cont 7 goluri şi 7 assist-uri.

În această ediţie de campionat (sezon regular + play-out), Ongenda a bifat 35 de meciuri, fiind titular în 29 dintre acestea şi integralist în 12, adunând în total 2.624 de minute.

Aceasta cea de a patra aventură a lui Ongenda în Liga 1. Atacantul francez în vârstă de 28 de ani a mai jucat şi la Rapid, în afară de FC Botoşani.

Hervin Ongenda, poveste spectaculoasă cu Zlatan

Chiar dacă nu s-a impus la PSG, Ongenda a împărţit vestiarul cu Zlatan Ibrahimovic, despre care a dezvăluit în trecut poveşti spectaculoase.

„Ibra e plin de povești. Tipul ăsta e incredibil și nebun în același timp. Îmi aduc aminte că, înaintea unui meci, a văzut un puști, un tânăr care era la echipa mare pentru acel joc, care se ruga.

Ibrahimovic l-a oprit. Mi-a zis «Hervin, ce face tipul ăsta?». I-am spus «se roagă». «Spune-i să nu se mai roage, pentru sunt chiar aici!». Spunea tot timpul chestii de genul ăsta, era amuzant. Un tip foarte de treabă”, și-a amintit Ongenda, citat de gsp.ro.

