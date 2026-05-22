Ciprian Deac, copleșit de emoții în seara retragerii! Cum a trăit săptămâna dinaintea meciului și ce sfaturi a lăsat tinerilor

CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul al treilea, după un parcurs impresionant sub comanda lui Daniel Pancu. La ultimul meci din această stagiune, ardelenii au remizat cu FC Argeș, scor 1-1.
A fost o seară plină de emoții în Gruia, în seara în care Ciprian Deac a jucat ultimul său meci din cariera de fotbalist profesionist. Ajuns la 40 de ani, jucătorul a avut un discurs în lacrimi la finalul partidei.
Ciprian Deac: „Nu am dormit trei ore adunate într-o săptămână”
Ciprian Deac a pus punct carierei de fotbalist profesionist la disputa dintre CFR Cluj și FC Argeș, iar jucătorul în vârstă de 40 de ani a avut parte de o surpriză din partea clubului, după fluierul final.
După ce a vărsat lacrimi grele pe teren, Deac a venit la flash-interviu și a povestit despre emoțiile trăite în ultima săptămână. În același timp, acesta a avut un îndemn pentru fotbaliștii tineri.
„Sunt multe sentimente și bucurie și tristețe, am realizat lucruri frumoase în acest club, am fost mândru că am făcut parte din istoria acestui club, nu pot decât seara când mă pun în pat să fiu mulțumit de ce am realizat. Mă simt iubit și apreciat și nu pot decât să mulțumesc tuturor. Spiritul CFR-ului ne-a adus de pe locul 13, să terminăm pe locul trei, ce au făcut băieții e ceva senzațional. Le mulțumesc, mi-am încheiat cariera pe o poziție bună în clasament.
Spiritul se simte în aer, o mentalitate de învingător, se câștigă trofee, ne batem an de an la titlu. Să fiu acasă și să fiu la un club care se bate la titlul an de an, sunt mulțumit. (n. r. sfat tineri) Să respecte meseria, e un privilegiu să fii fotbalist, să câștigi bani din ceea ce îți place, ce poate fi mai frumos? Fotbalul nu te așteaptă, mai bine dai tot acum și nu o să ai regrete. Nu mai merge cu jumătăți de măsură.
Nu m-am gândit, am vrut până în ultima zi să mă concentrez la fotbal, de mâine voi intra în vacanță, am nevoie să mă liniștesc, în seara asta credeam că nu pot juca niciun minut, nu am dormit trei ore într-o săptămână, așa emoții. A fost o surpriză plăcută, mi-au demonstrat cât de mult mă iubește acest club și acești suporteri minunați”, a declarat Ciprian Deac, potrivit digisport.ro.
