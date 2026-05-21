Concurență pentru Daniel Pancu la Rapid! Numele surpriză aflat pe lista lui Dan Șucu

Dan Șucu a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor pentru Costel Gâlcă, tehnician care va părăsi banca tehnică a giuleștenilor după partida cu Universitatea Craiova.

Deși s-a tot zvonit că Daniel Pancu este dorit cu insistență să revină la gruparea alb-vișinie, se pare că finanțatorul are și o variantă de rezervă, în cazul în care „Pancone” va fi convins să rămână la CFR Cluj.

Daniel Pancu și Marius Șumudică, favoriți pentru a prelua Rapidul

Daniel Pancu nu este singurul nume luat în calcul de Dan Șucu pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă la Rapid. Finanțatorul clubului alb-vișiniu are și o variantă de rezervă, asta dacă „Pancone” va rămâne în cele din urmă la CFR Cluj.

Potrivit celor de la fanatik.ro, marea surpriză de pe lista finanțatorului este nimeni altul decât Marius Șumudică, tehnicianul care este liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood.

Sursa citată menționează faptul că Dan Șucu va demara negocierile cu noul antrenor al echipei a doua zi după partida dintre Rapid București și Universitatea Craiova.