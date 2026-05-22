Momente emoţionante înainte de startul ultimului meci din cariera lui Ciprian Deac!

Ciprian Deac joacă ultimul său meci din carieră, la vârsta de 40 de ani. Legenda lui CFR Cluj va ocupa ulterior o funcţie în conducerea clubului din Gruia.
Au fost momente emoţionante înainte de startul meciului CFR Cluj – FC Argeş, ultimul din cariera de fotbalist a lui Ciprian Deac. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Ciprian Deac, ultimul meci dintr-o carieră formidabilă de fotbalist!
Deac a primit distincţii din partea FRF şi LPF, a primit un tricou din partea lui FC Argeş, iar numele său a fost scandat încontinuu de către fanii lui CFR Cluj.
A fost îmbrăţişat de colegi şi de adversari şi s-au făcut numeroase poze cu legenda vie a lui CFR Cluj.
Meciul cu FC Argeş este cel cu numărul 440 în Liga 1 pentru Ciprian Deac. S-au făcut şi tricouri speciale cu Ciprian Deac pentru acest meci, ultimul dintr-o carieră formidabilă a unui mare jucător.
5 titluri, 3 Cupe ale României şi două Supercupe a cucerit Ciprian Deac cu CFR Cluj. În carieră a mai evoluat, printre altele, la Rapid şi Schalke. A jucat 24 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a înscris 4 goluri.
