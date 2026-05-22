Momente emoţionante înainte de startul ultimului meci din cariera lui Ciprian Deac!

Ciprian Deac, înainte de ultimul său meci din carieră / captura digisport.ro

Ciprian Deac joacă ultimul său meci din carieră, la vârsta de 40 de ani. Legenda lui CFR Cluj va ocupa ulterior o funcţie în conducerea clubului din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Au fost momente emoţionante înainte de startul meciului CFR Cluj – FC Argeş, ultimul din cariera de fotbalist a lui Ciprian Deac. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Ciprian Deac, ultimul meci dintr-o carieră formidabilă de fotbalist!

Deac a primit distincţii din partea FRF şi LPF, a primit un tricou din partea lui FC Argeş, iar numele său a fost scandat încontinuu de către fanii lui CFR Cluj.

A fost îmbrăţişat de colegi şi de adversari şi s-au făcut numeroase poze cu legenda vie a lui CFR Cluj.

Meciul cu FC Argeş este cel cu numărul 440 în Liga 1 pentru Ciprian Deac. S-au făcut şi tricouri speciale cu Ciprian Deac pentru acest meci, ultimul dintr-o carieră formidabilă a unui mare jucător.