Mario Tudose a explicat cum a gestionat zvonul privind transferul în străinătate! Mesaj special pentru Deac

CFR Cluj și FC Argeș au remizat, scor 1-1, în deschiderea etapei a zecea de play-off, iar piteștenii au încheiat sezonul pe ultima poziție. A fost și ultimul meci în fotbalul profesionist pentru Ciprian Deac, vizibil copleșit de emoții la partida din Gruia.

După fluierul final, unul dintre fotbaliștii care au apărut la flash-interviu a fost Mario Tudose. Jucătorul piteștenilor a avut un mesaj pentru Ciprian Deac și a vorbit despre problema transferului.

Mario Tudose: „Îl felicit pe Deac pentru cariera lui”

Mario Tudose a vorbit la finalul partidei cu CFR Cluj despre zvonurile privind un posibil transfer în această vară. Stoperul piteștenilor a explicat cum a gestionat această presiune și a avut un mesaj și pentru Ciprian Deac.

„Cred că pentru noi a fost un sezon reușit, peste așteptări, suntem o echipă peste media campionatului și ne-am meritat prezența în play-off. Am avut și puțină neșansă. Noi am încercat să câștigăm fiecare meci, îl felicit pe Deac pentru cariera lui. CFR are niște fani minunați.

Anul acesta cred că suntem surpriza plăcută, toți ne vedeau la evitarea retrogradării și cred că în play-off nu am făcut act de prezență. E o situație nu ușor de gestionat pentru un fotbalist când aude tot felul de zvonuri din presă, dar am rămas cu capul pe umeri și rămân aici până se va lua o decizie în cazul meu”, a declarat Mario Tudose, potrivit digisport.ro.