Ciprian Deac, discurs cu lacrimi în ochi după ultimul lui meci din carieră: “Vă iubesc”

Ciprian Deac (40 de ani) a avut parte de un ultim meci emoţionant. Deac a fost respectat aşa cum se cuvine la el acasă. S-a retras din activitate cu 15 trofee cucerite în carieră.
Deac a plâns în hohote şi când a fost schimbat şi la discursul de rămas-bun. El a spus că a fost mândru să fie jucător al lui CFR Cluj şi că e mândru să continue în club, într-o poziţie de conducere.
Discursul lui Ciprian Deac, în faţa colegilor şi a fanilor, după ultimul său meci ca fotbalist profesionist
“Vreau să vă mulţumesc din suflet pentru că m-am simţit cel mai iubit jucător, cel mai apreciat. Nu pot decât să mă bucur.
Sunt mândru că fac parte din familia CFR. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club. Vă iubesc şi o să rămân aici cu sufletul deschis.
Vă mulţumesc din suflet tuturor celor din club, ştiu că munca voastră nu se vede. Ne-aţi făcut să ne simţim fotbalişti adevăraţi.
Le mulţumesc din suflet colegilor.
Nu sunt cel care prevede viitorul, dar ştiu că o să fie de bun augur. Vă iubesc”, a spus Ciprian Deac, cu lacrimi în ochi.
