Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Două vedete ale naţionalei Angliei, OUT de la Mondial: “Am fost şocat şi devastat de decizie”

Două vedete ale naţionalei Angliei, OUT de la Mondial: “Am fost şocat şi devastat de decizie”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 mai 2026, 20:53

Comentarii
Două vedete ale naţionalei Angliei, OUT de la Mondial: Am fost şocat şi devastat de decizie

Harry Maguire şi Phil Foden, alături de naţionala Angliei, înaintea unui meci / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Două vedete ale naţionalei Angliei, Harry Maguire (33 de ani) şi Phil Foden (25 de ani), nu au prins lotul pentru FIFA World Cup, informează publicaţia Independent. Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel (52 de ani), va anunţa oficial mâine lotul Angliei pentru Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Maguire şi Foden au fost însă informaţi că nu vor merge cu naţionala Angliei în America. Maguire s-a declarat “şocat şi devastat” de decizia lui Tuchel.

Harry Maguire şi Phil Foden nu au prins lotul Angliei pentru Mondial! Jucătorul lui Manchester United a reacţionat: “Am fost şocat şi devastat”

Eram încrezător că aș fi putut avea un rol important în această vară pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost șocat și devastat de decizie. Nu am iubit nimic mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor. Le urez tuturor jucătorilor mult succes în această vară”, a transmis Harry Maguire pe reţelele sociale.

Jordan Pickford, Dean Henderson, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rice, Bukayo Saka, Anthony Gordon, Marcus Rashford şi Harry Kane se află printre jucătorii convocaţi de Tuchel pentru Mondial. Harry Kane e chiar căpitanul echipei. Lista completă va fi anunţată mâine.

Anglia e în grupă cu Croaţia, Ghana şi Panama la Campionatul Mondial. Englezii visează să cucerească trofeul, la 60 de ani distanţă de la singurul Mondial pe care l-au câştigat. În 1966 englezii s-au impus la ei acasă, învingând cu 4-2 în finală Germania de Vest.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
Observator
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
Fanatik.ro
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
20:53

VideoJurnal Antena Sport | Meciul despărţirilor
20:49

VideoJurnal Antena Sport | Ofertă cât China
20:47

VideoJurnal Antena Sport | Oltenii, campioni şi la convocări
20:16

Concurență pentru Daniel Pancu la Rapid! Numele surpriză aflat pe lista lui Dan Șucu
20:07

Gigi Becali i-a răspuns lui Valeriu Iftime înaintea barajului dintre FCSB şi Botoşani: “Câtă şampanie ai băut?”
20:06

Gigi Becali l-a desființat pe Octavian Popescu, după ce l-a ironizat pe Gică Hagi: „Prostie! E grav”
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”