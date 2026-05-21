Două vedete ale naţionalei Angliei, OUT de la Mondial: “Am fost şocat şi devastat de decizie”

Două vedete ale naţionalei Angliei, Harry Maguire (33 de ani) şi Phil Foden (25 de ani), nu au prins lotul pentru FIFA World Cup, informează publicaţia Independent. Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel (52 de ani), va anunţa oficial mâine lotul Angliei pentru Campionatul Mondial 2026, care se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Maguire şi Foden au fost însă informaţi că nu vor merge cu naţionala Angliei în America. Maguire s-a declarat “şocat şi devastat” de decizia lui Tuchel.

Harry Maguire şi Phil Foden nu au prins lotul Angliei pentru Mondial! Jucătorul lui Manchester United a reacţionat: “Am fost şocat şi devastat”

„Eram încrezător că aș fi putut avea un rol important în această vară pentru țara mea, după sezonul pe care l-am avut. Am fost șocat și devastat de decizie. Nu am iubit nimic mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor. Le urez tuturor jucătorilor mult succes în această vară”, a transmis Harry Maguire pe reţelele sociale.

Jordan Pickford, Dean Henderson, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rice, Bukayo Saka, Anthony Gordon, Marcus Rashford şi Harry Kane se află printre jucătorii convocaţi de Tuchel pentru Mondial. Harry Kane e chiar căpitanul echipei. Lista completă va fi anunţată mâine.

Anglia e în grupă cu Croaţia, Ghana şi Panama la Campionatul Mondial. Englezii visează să cucerească trofeul, la 60 de ani distanţă de la singurul Mondial pe care l-au câştigat. În 1966 englezii s-au impus la ei acasă, învingând cu 4-2 în finală Germania de Vest.