"Dacă ne surprindea cineva, avea 15 puncte în față". Daniel Bîrligea, "înțepături" către rivalele FCSB-ului - Antena Sport

“Dacă ne surprindea cineva, avea 15 puncte în față”. Daniel Bîrligea, “înțepături” către rivalele FCSB-ului

Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 15:54

Daniel Bîrligea, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

Daniel Bîrligea a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizată în Antalya despre șansele echipei sale de a prinde play-off-ul și de a se lupta la titlu. Atacantul de la FCSB a avut inclusiv o declarație care poate fi interpretată drept arogantă de marile rivale atunci când a spus că nicio echipă nu a ieșit în evidență din punctul său de vedere.

FCSB se pregătește în cantonamentul din Antalya pentru a doua parte a campionatului, astfel încât să revină în forță pentru ultimele etape ale sezonului regular din Liga 1. După 21 de meciuri, roș-albaștrii se află pe locul 9 în campionat, la doar două puncte de ultima echipă aflată pe loc de play-off, Oțelul Galați.

Daniel Bîrligea, “săgeată” către marile rivale

Echipa lui Elias Charalambous a recuperat mult după un start de sezon dezastruos, iar Daniel Bîrligea e convins că echipa sa va fi între primele șase la finalul celor 30 de meciuri. În plus, atacantul de 25 de ani nu vede niciun motiv pentru care el și colegii săi să nu fie candidați la un al treilea titlu consecutiv.

Când a fost întrebat dacă l-a surprins vreo echipă, Bîrligea le-a “înțepat” pe rivalele din fruntea clasamentului și a spus că ele nu au nici măcar play-off-ul asigurat, darămite să îl fi șocat cu ceva.

Startul de sezon fals a fost provocat poate de faptul că am intrat noi prea ușor și ne-am gândit că ceilalți se vor da la o parte din fața campioanei, dar nu s-a dat nimeni. Noi am intrat puțin cu capul pe sus și cred că asta a fost greșeala noastră.

(n.r. – V-a surprins cineva?) Nimeni. Dacă era cineva care să ne surprindă, avea 15 puncte în față. Se pot întâmpla și surprize. Nu cred că cele de pe primele locuri au play-off-ul asigurat.

De ce să nu fim candidați la titlu? Avem echipă, avem jucători, avem încredere în noi. Până nu ne va scoate cineva matematic din calcule, nu putem zice contrariul“, a spus Daniel Bîrligea.

În acest moment, FCSB se află la nouă puncte de liderul Ligii 1, Universitatea Craiova. Oltenii sunt urmați în clasament la un punct distanță de Rapid și la alte două de FC Botoșani și Dinamo.

FCSB revine din Antalya pe 15 ianuarie, iar pe 16 o va întâlni pe FC Argeș în prima partidă de la reluarea campionatului. Meciul va avea loc la Mioveni, de la ora 20:00.

