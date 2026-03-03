Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: "Ţine de el ca de sfintele moaşte" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) l-a sfătuit pe Gigi Becali (67 de ani) să nu renunţe la Mihai Stoica (60 de ani), în condiţiile în care patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să aducă în club pe cineva care să se ocupe de scouting.

FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali a anunţat “revoluţia” la echipă. Vrea să aducă nu mai puţin de 7 jucători pentru a întări echipa!

Gigi Becali, sfătuit de Dumitru Dragomir să îl păstreze pe Mihai Stoica în conducerea FCSB-ului

„(n.r.: Ați dat de Rădoi?) I-am dat mesaj. Băi, nebunule, tu nu îi răspunzi nașului tău când are nevoie de tine? Nu răspunde, nu vrea. Dar cred că râde când vede”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

„Ține și de MM Stoica ca de sfintele moaște. Nu sunt mulți conducători de talia asta în România”, i-a spus Dragomir lui Gigi Becali.

„Nea Mitică, MM Stoica e frate cu mine până la moarte. Vom muri împreună, frați. Nu se pune problema de MM Stoica. Fac că vreau să schimb ceva, dar nu se schimbă niciodată poziția lui MM Stoica”, i-a răspuns Becali fostului şef al LPF.