Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: "Ţine de el ca de sfintele moaşte" - Antena Sport

Gigi Becali, sfătuit să nu renunţe la un om important de la FCSB: “Ţine de el ca de sfintele moaşte”

Bogdan Stănescu Publicat: 3 martie 2026, 16:38

Dumitru Dragomir (79 de ani) l-a sfătuit pe Gigi Becali (67 de ani) să nu renunţe la Mihai Stoica (60 de ani), în condiţiile în care patronul FCSB-ului a anunţat că vrea să aducă în club pe cineva care să se ocupe de scouting.

FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali a anunţat “revoluţia” la echipă. Vrea să aducă nu mai puţin de 7 jucători pentru a întări echipa!

Gigi Becali, sfătuit de Dumitru Dragomir să îl păstreze pe Mihai Stoica în conducerea FCSB-ului

„(n.r.: Ați dat de Rădoi?) I-am dat mesaj. Băi, nebunule, tu nu îi răspunzi nașului tău când are nevoie de tine? Nu răspunde, nu vrea. Dar cred că râde când vede”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Ține și de MM Stoica ca de sfintele moaște. Nu sunt mulți conducători de talia asta în România”, i-a spus Dragomir lui Gigi Becali.

Nea Mitică, MM Stoica e frate cu mine până la moarte. Vom muri împreună, frați. Nu se pune problema de MM Stoica. Fac că vreau să schimb ceva, dar nu se schimbă niciodată poziția lui MM Stoica”, i-a răspuns Becali fostului şef al LPF.

Gigi Becali vrea un departament de scouting la FCSB

Gigi Becali le-a cerut iertare fanilor FCSB-ului pentru că echipa nu a intrat în play-off. Becali vrea să schimbe complet lucrurile la FCSB.

Se va axa pe scouting, echipa neavând până acum un departament de scouting. Becali a subliniat că Mihai Stoica va rămâne în continuare în aceeaşi poziţie la club, dar vrea să aducă pe cineva care să colaboreze cu acesta în privinţa transferurilor din străinătate.

“Trebuie să facem o mică cotitură. Nu se mai poate aşa, că stai puţin, că aduc eu pe ăla şi pe ăla. Aşa am făcut şi am dat de m-au costat 2 milioane Politic şi Alibec. Dacă aveam oameni specialişti care să-mi caute luam nu doi, dar unul bun.

Trebuie intervenit şi la valoare, şi la mobilizare. Întărit şi staff-ul tehnic. Să nu speculaţi, nu este vorba aici de MM. MM rămâne acelaşi, toată viaţa acolo. Trebuie să aibă ajutor sau întăritor, nu superior, colaborator. Colaborator, dar care să aibă cuvânt de spus, nu că face MM ce vrea el, «Stai, mă, acolo tu că fac eu».

A avut (n.r: misiune) să aducă un mijlocaş. Am spus, prima oară e vina mea. Pe mine m-a costat 2 milioane tâmpenia. Dar e şi vina lui (n.r: a lui Mihai Stoica). «Adu MM, mijlocaş». «Adu, adu, adu, stai că e, stai că nu e». Avem un mijlocaş bun? Nu, nici Lixandru nu e ce vreau eu. Că a dat el două goluri. Nu e”, declara, luni, la Palat, Gigi Becali.

Patronul FCSB-ului a luat deja legătura cu Adrian Ilie (51 de ani), iar acesta i-a transmis că e dispus să îl ajute, dar nu vrea nicio funcţie oficială în club. “Cobra” se poate implica în transferurile din străinătate, în condiţiile în care Becali va crea departamentul de scouting la FCSB, aşa cum a anunţat.

 

